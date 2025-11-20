提升保育效率、維持設施品質 內政部研議國家公園使用者付費

為確保永續服務品質並落實環境維護，國家公園署將審慎評估「使用者付費」的可行性。（圖：國家公園署官網）

內政部20日舉行部務會報，由次長吳堂安主持。會中安排「國家公園署」報告「國家公園自然碳匯調查、碳盤查成果及後續精進方向」。鑑於國家公園、濕地及海岸都是台灣最具代表性的「自然碳匯」關鍵場域，內政部將持續精進相關科研教育及自然碳匯、組織碳盤查工作，以實現我國2050淨零排放的目標；同時，為確保永續服務品質並落實環境維護，國家公園署將審慎評估「使用者付費」的可行性。

內政部指出，「國家公園署」已經完成9座國家公園及1座國家自然公園年度「自然碳匯」估算，總計228萬噸二氧化碳當量，相當於接近1萬8千座大安森林公園一年的碳吸存量。各國家公園管理處完成以112年為基線的組織碳盤查作業，並以玉山國家公園管理處為示範據點，率先取得「美國國家標準協會認證委員會」（ANAB）認證的「溫室氣體查證」證書。

另外，在重要濕地碳匯方面，國家公園署至今已經累積7類具有代表性濕地的碳匯實測成果，預計將在117年前完備內陸型與人為型（12類）重要濕地自然碳匯調查。後續也將積極與各部會及民間企業公私協力，擴大保育成效。

內政部表示，生態保護區內的物種豐富但十分脆弱，任何對棲地或野生動物的驚擾，都可能造成難以逆轉的破壞；此外極端氣候也增加步道及設施的維修難度。為提升保育效率並維持必要設施的品質，國家公園署將審慎研議「使用者付費」，期盼能由使用者共同承擔環境責任，推動更公平合理的資源分配，目前國家公園署將廣泛蒐集各界意見，充分對話與溝通，以確保政策兼具保育效益與社會接受。

內政部強調，國家公園是重要的碳匯寶庫，進入園區從事活動的民眾，都應該採取低碳永續行動，落實「無痕山林LNT」行為準則，共同降低碳排放，達成國家淨零轉型的目標。（張柏仲報導）