提升偏鄉宿舍 國教署營造溫馨住宿及文化學習場域

霧臺國小宿舍交誼廳家具汰換，提升空間的舒適度與安全性

阿里山國中小學宿舍如家中客廳般溫馨的交誼空間，也是學生交流學習的場域

為了提升偏鄉教育品質，教育部國教署自104年度起積極推動「改善偏遠地區及非山非市國民中小學師生宿舍計畫」，協助交通不便、地理環境受限的學校興建、整建與修繕宿舍及汰換設備改善住宿設施，迄今已挹注13億7,174餘萬元，協助1,639校改善宿舍環境。其中部分偏遠地區學校學生，因就學路途遙遠，透過提升學生宿舍品質打造安心休憩、專注學習的友善環境。

國教署表示，像是嘉義縣阿里山國中小原有的學生宿舍使用多年，房間以上下舖為主、讀書空間集中，木製衣櫃也因濕氣長年侵蝕而變形損壞。在獲得國教署補助後，學校全面整修學生宿舍，並結合阿里山自然景緻與鄒族文化紅、藍、黑三原色，展現濃厚的在地風貌。另外，屏東縣霧臺國小學生宿舍重新施作牆面批土與油漆，改善壁癌與霉斑，使室內環境明亮整潔；寢室與交誼廳的床具、書桌、衣櫃等亦全面汰換，提升休息與交流空間的舒適度與安全性。

國教署表示，重新規劃後的空間，不僅提供學生個人化的學習與收納區域，也設置舒適的交誼廳，全棟並配置循環扇以改善潮濕問題。整體空間兼具機能與美感，以細緻設計營造溫馨如「家」的氛圍，讓住宿師生倍感安心、擁有真正的歸屬感。