提升偏鄉緊急救援能力 鑫永銓捐贈３輛全備救護車

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】知名橡膠輸送帶大廠「鑫永銓股份有限公司」12日慷慨捐贈南投縣政府3輛配備精良的救護車及全套隨車救護器材，價值高達新臺幣990萬元，這批救護車將投入玉山、魚池及仁愛等偏遠地區第一線緊急救護勤務，大幅提升偏鄉緊急醫療救援能力。

捐贈儀式上午在縣府縣長室舉行，鑫永銓董事長張惠寬率領總經理林季佑等團隊親自出席，樂立富股份有限公司董事長柯伊晴、總經理張倡榮也到場觀禮，縣長許淑華代表縣府接受捐贈，並回贈感謝狀及紀念品，向企業表達誠摯謝意。

許淑華縣長表示，南投縣幅員廣大、地形複雜，第一線消防救護人員經常需「與時間賽跑」，搶救生命分秒必爭。鑫永銓是縣內具代表性的指標企業，這次捐贈3輛救護車，對縣內救護資源的即時補充與區域彈性調度，具有極為關鍵的助益。

「鑫永銓的善舉，是在地企業最溫暖的使命感展現。」許縣長強調，從疫情期間的急難救助，到此次大手筆贈車，鑫永銓一直是縣府推動緊急醫療救護最堅強的後盾。這3輛救護車將化身為穿梭縣內大街小巷的「生命載具」，把企業的溫暖與希望，傳遞到每個需要的角落。

「愛護我們的南投、守護我們臺灣」。鑫永銓董事長張惠寬表示，這次捐贈特別選定玉山、魚池與仁愛等偏遠鄉鎮，希望將這份愛心送到最需要的地方，讓偏鄉民眾在緊急時刻也能獲得及時救援，「能夠為家鄉盡一份心力，是我們的榮幸。」

樂立富股份有限公司總經理張倡榮也強調，企業盈餘回饋社會，捐贈救護車用於守護南投偏鄉鄉民，在關鍵時刻能快速獲得醫療協助。

縣府表示，這3輛救護車將立即配置至玉山、魚池、仁愛地區，結合專業消防人員訓練，持續提升到院前緊急救護品質，讓南投縣民在危急時刻獲得最即時、最安心的照護。（圖／記者石振賢翻攝）