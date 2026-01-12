提升偏鄉緊急救援量能 鑫永銓捐贈3輛救護車守護南投

▲鑫永銓股份有限公司捐贈3輛救護車守護南投，捐贈儀式於今日上午在縣府縣長室舉行，縣長許淑華代表縣府接受捐贈，並回贈感謝狀及紀念品，感謝企業長期以實際行動回饋地方、守護縣民生命安全。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】為強化偏鄉地區緊急醫療救援能力，知名橡膠輸送帶大廠「鑫永銓股份有限公司」於12日慷慨捐贈南投縣政府3輛配備完善的救護車及全套隨車救護器材，總價值高達新臺幣990萬元，將投入玉山、魚池及仁愛等偏遠地區第一線緊急救護勤務，大幅提升南投偏鄉到院前緊急救護量能。

▲南投縣長許淑華表示，此次鑫永銓一次捐贈3輛救護車，對縣內救護資源的即時補充與跨區彈性調度具有關鍵助益，尤其對偏遠山區居民更是重要保障。

捐贈儀式於當日上午在縣府縣長室舉行，由鑫永銓股份有限公司董事長張惠寬率領總經理林季佑等團隊親自出席，樂立富股份有限公司董事長柯伊晴、總經理張倡榮亦到場觀禮。縣長許淑華代表縣府接受捐贈，並回贈感謝狀及紀念品，感謝企業長期以實際行動回饋地方、守護縣民生命安全。

▲南投縣長許淑華強調，鑫永銓是南投具代表性的指標企業，長期關懷地方需求，從疫情期間的急難救助到此次大手筆捐贈救護車，始終是縣府推動緊急醫療救護體系的重要後盾。

許縣長表示，南投縣幅員遼闊、山區地形複雜，第一線消防與緊急救護人員經常必須與時間賽跑，分秒必爭搶救生命。此次鑫永銓一次捐贈3輛救護車，對縣內救護資源的即時補充與跨區彈性調度具有關鍵助益，尤其對偏遠山區居民更是重要保障。



▲南投縣長許淑華表示，這3輛救護車未來將穿梭於縣內各角落，成為守護生命的「行動堡壘」，把企業的溫暖與希望即時送達需要的地方。

許縣長也強調，鑫永銓是南投具代表性的指標企業，長期關懷地方需求，從疫情期間的急難救助到此次大手筆捐贈救護車，始終是縣府推動緊急醫療救護體系的重要後盾。這3輛救護車未來將穿梭於縣內各角落，成為守護生命的「行動堡壘」，把企業的溫暖與希望即時送達需要的地方。

鑫永銓董事長張惠寬表示，公司秉持「愛護我們的南投、守護我們臺灣」的理念，特別選定玉山、魚池及仁愛等偏遠鄉鎮作為捐贈對象，希望讓偏鄉民眾在緊急時刻也能獲得即時、專業的醫療救援，「能夠為家鄉盡一份心力，是我們最大的榮幸。」

樂立富股份有限公司總經理張倡榮亦指出，企業在穩健經營之餘，更應善盡社會責任，將盈餘回饋社會，此次捐贈救護車用於守護南投偏鄉居民生命安全，期盼在關鍵時刻發揮最大效益。

縣府表示，這批救護車將立即配置至玉山、魚池及仁愛地區，並結合專業消防救護人員訓練與完善裝備，持續提升南投縣到院前緊急救護品質，讓縣民在危急時刻都能獲得最即時、最安心的照護。