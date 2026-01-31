提升免疫力，加快感冒恢復的3大關鍵

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

當人體面對抗感冒或是濾過性病毒的時候，免疫系統總是能夠贏得最後的勝利，但是人類的免疫系統戰勝感冒的速度快慢，主要取決於患者本身的免疫力。

而要擁有最佳且能夠持續地在短時間內消滅感冒的免疫力，可以靠下列3大因素來提升：

1. 營養和少量飲食。

2. 規律的運動。

3. 積極思考療法，也就是穩定情緒、並讓身體放鬆、消除緊張。

許多感冒患者都缺少維生素A、C和鋅等元素。缺乏這些營養，免疫系統中用來消滅病毒的成分就無法產生。感冒時記得要多喝水，試著每半個小時，就喝半杯水或是其他不含酒精的飲料，這是為了補充在治療過程與發燒時所流失的水分。

（本文摘自<常春月刊）

