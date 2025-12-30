提升免疫力 補充營養"腸"保健康

天氣都還沒有完全轉冷，流感就已經悄悄來報到，預防關鍵除了打疫苗之外，飲食也扮演重要角色，營養師說，多食用維生素A、像是深綠色蔬菜；或是維生素C的柑橘類；多晒太陽補充維生素D，都是好選擇，但近年、來更有研究發現"益生菌"，也是掌握免疫的角色，可以透過膳食纖維來補充，多像性越高的人，身體的免疫反應會越強，長期調理下來，不只幫助腸胃健康，也能幫助大腦、心血管，多管齊下，也為身體打下良好基礎。

天氣漸漸轉涼，流感也悄悄來報到，不少人就怕中標，想預防最有效的，就是打疫苗，但是透過飲食，吃出免疫力，也是關鍵。

台北榮總遺傳優生科主任 張家銘：「如果說腸道菌不好的話，它會有個間接影響，就是它影響人的那個免疫，變成說 你有時候有些人，他可能會比較容易感染，或者說感染症狀會比較嚴重，因為那個免疫就不穩定。」

過往大家都知道，增強免疫力，可以透過多吃，深綠色蔬菜、柑橘類水果，或是堅果類等等，來達到功效，但現在有研究證實，腸道菌也是關鍵，多樣性越高的人，身體的免疫反應，也會越強。

台北榮總遺傳優生科主任 張家銘：「譬如說我們吃那個膠囊，差不多兩個禮拜 益生菌會消失，要長久讓它(益生菌)住下來，所以我們平常一定要，補充一個膳食纖維，這個東西叫益生元，益生元就是膳食纖維，它就是益生菌的食物。」

營養師 李婉萍：「深綠色蔬菜裡頭有(維生素)A，同時順便有纖維， 有纖維就會幫我們腸道的益生菌，也會長出來，如果說 有些這個腸胃型的感冒，它其實會有一些拉肚子的現象，那這個時候你可以補充一些益生菌，也可以幫助我們腸道的調理。」

腸道菌扮演著，消化食物、製造維生素、調節免疫的角色，和大腦、心血管健康都有相關，因此、補充均衡營養，就能為身體，慢慢累積健康存款。

中醫師 陳潮宗：「乳製品比較少一點，多吃一點薑 多吃一點大棗 龍眼，這個都是非常好的，如果說你腸胃不穩定 會拉肚子的，就要用四神湯，四神湯大家都知道這個，它會健脾補氣。」

雖然飲食抗流感的效果，沒有疫苗來的快速，但是有了多管齊下防護，就能防止流感病毒有機可趁。

