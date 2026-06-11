提升兒少保服務量能 花蓮舉辦專題講座強化支持

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合影

為提升兒少保護服務品質與跨網絡合作效能，花蓮縣政府社會處今(11)日辦理「兒少保護服務單位聯繫會報暨提升保護性工作者之心理健康專題」，邀集兒少保護相關人員參與，共同營造以「兒少最佳利益」為核心的保護服務體系。

花蓮縣政府社會處表示，兒少保護工作屬於高度專業且具挑戰性的助人工作，服務過程需整合社政、警政、教育、衛政、司法及民間團體等多元網絡資源共同合作，唯有建立穩定且有效的跨專業協作機制，才能即時提供兒少與家庭完整、適切的保護與支持服務。

現行實務工作面臨跨網絡資源整合不易、人員流動率高、經驗傳承困難以及第一線工作者長期承受高壓與情緒負荷等挑戰。為強化保護服務體系量能，並關注第一線工作者的身心健康與專業支持，本次會議也特別強調「創傷知情」理念，結合表達性藝術治療方式辦理專題活動。期望提升網絡夥伴對創傷反應、替代性創傷及職業倦怠的辨識能力，進一步協助第一線保護性工作者建立自我照顧、情緒調適及心理支持機制，增進服務韌性與專業效能。