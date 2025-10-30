提升全社會防衛韌性自救救人 南市民力首辦急救技能競賽

止血帶包紮。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕為呼應政府推動「全社會防衛韌性」工作，強化協勤民力的急救專業技能，台南市警察局今天(30日)在新營區南瀛堂首次舉辦「民力技能競賽」，展現止血帶 、CPR、AED的運用，希望讓更多人具備急救技能 ，平時也能自救、救人。

南市16個分局組隊參加，每個分局從義警、民防、巡守隊中遴選10名民力代表同場競技，合計160人齊聚一堂，場面熱鬧，展現民力訓練成果與團隊精神。

南市警局後勤科指出，民力在一般常訓中即納入急救訓練課程，這次競賽採「訓用合一」模式，由台南市消防局指派專業教官講授心肺復甦術(CPR)、AED操作及止血帶包紮兩項急救技能，上午課程複習後，下午立即展開競賽，各分局代表隊依序進行止血帶包紮，並分手臂、腿不同部分止血，強調快且正確使用止血帶，並要在止血帶上記錄包紮時間、量測脈搏。

CPR和AED的競賽，規範1分鐘正確按壓胸部100至120下，深度5公分，比賽2分鐘並使用AED偵測心跳、電擊。

前3名分局民力代表隊可獲得獎金2萬元、1萬、5千元的獎勵，藉以肯定各分局民力的專業投入與辛勞付出。

台南市政府副秘書長殷世熙表示，民力是社區安全與防災體系中不可或缺的一環，也是落實「全社會防衛韌性」的重要基礎。透過本次競賽，不僅展現各分局民力的專業水準與協作能力，更讓民力在實際演練中累積經驗，提升面對突發狀況的信心與行動力。未來，警察局將持續辦理專業訓練與實作演練，期能深化全民防衛意識，凝聚市民與警政單位的向心力，打造更安全、更有韌性的城市。

止血帶包紮後還要量測脈搏。(記者楊金城攝)

CPR操作。(記者楊金城攝)

AED偵測後電擊。(記者楊金城攝)

