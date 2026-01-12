提升公共空間安全 基隆定國里民活動中心耐震補強工程動工

▲ 基隆市副市長邱佩琳親自主持「定國里民活動中心修繕及耐震補強工程」開工動土儀式。

【互傳媒／記者 陳貞儀／基隆 報導】為提升鄰里公共空間安全性並落實「健康有愛城市」願景，今（12）日於安樂區舉行「定國里民活動中心修繕及耐震補強工程」開工典禮。由基隆市副市長邱佩琳親自主持動土儀式，市府特別編列逾2,363萬元預算，不僅強化建築結構安全，更透過空間優化，讓活動中心成為里民休閒聚會的最佳空間。

定國里民活動中心長期以來是社區情感連結的重要據點，但隨著建物老舊，耐震能力已不符現行法規標準。為了確保里民在使用時的安全，於114 年底完成標案規劃設計，並於今日正式開工。這項工程將針對建物主體進行耐震補強，並同步更新內部老舊設施、防水防漏與無障礙環境，打造一個「全齡友善」的活動場域。

廣告 廣告

副市長邱佩琳表示，一個健康的城市，必須建立在安全的基礎之上；定國里的這項補強工程，是基隆「有愛城市」系列計畫中的一環。市府不只在軟體上推動身心障礙友善與長照 2.0服務，硬體上的舊建築活化與耐震提升更是重中之重。完工後，定國里民活動中心將以煥然一新的面貌，提供定國里及周邊居民更優質、更健康的活動環境。

今日動工典禮，包含民政處呂謦煒處長、安樂區汪海淙區長、童子瑋議長、鄭愷玲議員、俞叄發議員、秦鉦議員、洪森永議員、張之豪議員、吳驊珈議員、鄭文婷議員、立法委員林沛祥秘書長沈義傳、里長徐寅禹及許多鄉親們皆到場見證。期待工程圓滿完工，讓大家能早日回到這個溫馨的社區聚點，共同見證基隆朝向「健康、有愛、宜居」的城市目標邁進。