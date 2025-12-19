提升公平性、政府效率 印尼擬實施公務員單一薪資制

（中央社台北19日電）印尼政府正積極籌備針對國家公務員（ASN）的單一薪資制度，簡化公務員收入結構，提升公平性與效率。根據「羅盤報」（Kompas）報導，此制度已納入2026年國家預算草案（RAPBN 2026）討論，並被列為2026至2029年中長期官僚改革的核心項目。

單一薪資制度涵蓋所有國家公務員，包括正式公務員（PNS）及政府合約公務員（PPPK）。此概念源自2023年第20號國家公務員法的延伸，將現行多樣的收入組成部分，例如基本薪資、家庭津貼、績效津貼、生活津貼等，合併為更簡化的每月支付金額。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）上台後，將治理效率列為優先事項，並透過財政節約、官僚改革等方式，實現更快速、透明且以人民為本的治理模式。單一薪資制度正是落實此效率的要點之一，解決公務員現行薪資及津貼不均，以及額外項目或榮譽補貼收入所衍生的經費問題，減少公務員追逐專案收入的現象，讓其更專注核心職責。

「點滴網」（Detik）報導，國家機關應用與官僚改革部（KemenPAN-RB）部長里尼（Rini Widyantini）強調，此改革並非單純合併薪資與津貼，而是引入「總獎勵」的全面概念。除了金錢報酬外，還涵蓋職業發展、工作環境舒適度、能力提升等非物質激勵，目標提升公務員整體福祉與績效導向文化。

薪資金額將依1至17級職位等級決定，考量因素包括職位責任、工作負擔、風險及個人績效。此制度有助於消除機構間津貼不均，確保公平性，同時強化誠信、降低腐敗風險，並可能開啟更彈性的新工作模式，例如隨處工作（Work From Anywhere），轉向以實際成果為評估核心，而非傳統出勤或程序導向。（編輯：田瑞華）1141219