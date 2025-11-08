提升北市救護緊急量能 寺廟捐高頂救護車止血帶

（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市消防局今天表示，葫蘆寺為提升北市緊急救護量能，捐贈高頂救護車1輛給消防單位，並捐贈止血帶350條給北市警士林分局，同時進行年度繞境起駕，祈求國泰民安。

台北市消防局發布新聞資料表示，財團法人台北市葫蘆寺建廟以來就是士林葫蘆堵地區重要信仰中心，廟方長年投入公益，已捐贈如住宅用火災警報器1500個、救護車6輛及多項防疫物資。

消防局表示，廟方今年集結信眾善心捐贈1輛高頂救護車，將配置消防局後港分隊使用，同時捐出350條戰術止血帶給台北市警察局士林分局，盼為市民提供安全生活。

消防局表示，台北葫蘆寺年度遶境起駕大典是地方重要宗教盛事，為紀念觀音佛祖出家於每年農曆9月19日舉行，出巡路經含延平北路、社子及大龍峒等處，展現社區凝聚力與地方信仰文化影響力。

消防局表示，台北葫蘆寺過去捐贈6輛救護車仍在前線服勤，去年執行1萬2890趟救護勤務，救活38名到院前心肺功能停止患者並康復出院，將善用廟方捐贈新救護車，守護市民生命。

台北市士林警分局新聞資料表示，台北葫蘆寺長年致力公益，為提升員警執勤安全，在舉辦觀音佛祖遶境大典儀式，贈與警方價值新台幣40萬餘元共350條戰術止血帶，由士林分局長蕭惠珠代表接受並向廟方表達謝意。

警方說，警察執勤安全是須透過精進教育訓練、裝備更新及科技運用，因員警執勤時會遇到各種無法預期危急情境，廟方捐贈廣泛用於軍事戰場和緊急醫療的戰速止血帶，遇緊急狀況能替患者迅速止血，將能有效提升員警安全。（編輯：李亨山）1141108