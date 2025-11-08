提升北市救護緊急量能 寺廟捐高頂救護車止血帶
（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市消防局今天表示，葫蘆寺為提升北市緊急救護量能，捐贈高頂救護車1輛給消防單位，並捐贈止血帶350條給北市警士林分局，同時進行年度繞境起駕，祈求國泰民安。
台北市消防局發布新聞資料表示，財團法人台北市葫蘆寺建廟以來就是士林葫蘆堵地區重要信仰中心，廟方長年投入公益，已捐贈如住宅用火災警報器1500個、救護車6輛及多項防疫物資。
消防局表示，廟方今年集結信眾善心捐贈1輛高頂救護車，將配置消防局後港分隊使用，同時捐出350條戰術止血帶給台北市警察局士林分局，盼為市民提供安全生活。
消防局表示，台北葫蘆寺年度遶境起駕大典是地方重要宗教盛事，為紀念觀音佛祖出家於每年農曆9月19日舉行，出巡路經含延平北路、社子及大龍峒等處，展現社區凝聚力與地方信仰文化影響力。
消防局表示，台北葫蘆寺過去捐贈6輛救護車仍在前線服勤，去年執行1萬2890趟救護勤務，救活38名到院前心肺功能停止患者並康復出院，將善用廟方捐贈新救護車，守護市民生命。
台北市士林警分局新聞資料表示，台北葫蘆寺長年致力公益，為提升員警執勤安全，在舉辦觀音佛祖遶境大典儀式，贈與警方價值新台幣40萬餘元共350條戰術止血帶，由士林分局長蕭惠珠代表接受並向廟方表達謝意。
警方說，警察執勤安全是須透過精進教育訓練、裝備更新及科技運用，因員警執勤時會遇到各種無法預期危急情境，廟方捐贈廣泛用於軍事戰場和緊急醫療的戰速止血帶，遇緊急狀況能替患者迅速止血，將能有效提升員警安全。（編輯：李亨山）1141108
其他人也在看
落水女喊名曝警消身分…他急解釋因貼心「想幫敷料」引衝突
台南市消防局一名新進隊員日前約一名女網友相見，但因為該名隊員發現對方身上傷，想替對方療傷：然而，此舉動卻引起女網友不快，甚至負氣跳河，該名隊員擔心自己身分暴露，改打110求救。警消到場後，對於落水女子直喊「幾句話」讓警消起疑，經由查詢後，才得知原來與女子會面的的男網友是自己人。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
公館"時段性禁止左轉"上路首日 騎士.駕駛亂象不斷
生活中心／陳堯棋 黃啓豪 台北報導 北市公館圓環拆除後，導致上下班交通更為壅塞，今天（8日）開始，早上7點到9點，羅斯福路四段南往北方向禁止左轉，民視新聞獨家直擊，新制上路第一天，交通亂象不斷，而且光是繞道就得多等七個紅綠燈，至少多花四分半鐘時間，網友砲轟，形成另類的"萬安圓環"。民視 ・ 10 小時前
石崇良再端新政！防兒科萎縮 擴大適用0至6歲有專責醫師照顧
健保財務吃緊，衛福部提出補充保費改革，引發民怨，部長石崇良挨批溝通不足、政策走太快，導致政策三天之內被行政院出面喊停。不...聯合新聞網 ・ 10 小時前
觀音佛祖慈悲心！台北葫蘆寺捐贈士林警止血帶 價值超過40萬元
近年來社會治安環境多變，警察執勤時須應對各種突發狀況，精進員警執勤安全更是刻不容緩的使命。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
提升北市警消救護效能 寺廟捐救護車止血帶 (圖)
台北市警消8日表示，葫蘆寺為提升北市緊急救護量能，捐贈1輛高頂救護車及止血帶350條給轄區警消，提升警消人員及市民生命安全，同時進行年度繞境起駕，祈求國泰民安。中央社 ・ 11 小時前
民間消費走疲 主計總處：普發一萬等2因素可激勵內需
（中央社記者潘姿羽台北8日電）國內外主要預測機構紛紛上修台灣今年經濟成長率，認為有機會「坐5望6」，但對民間消費動能看法偏向保守。主計總處官員指出，隨著普發現金一萬上路，應可發揮刺激內需的效果，加上台股居高，都有助於拉抬第4季民間消費表現。中央社 ・ 11 小時前
不倒騎士進台南 50位抗癌勇士環島挑戰1100公里展現生命韌性
勇氣不倒、生命不停！由台灣抗癌協會主辦的「不倒騎士 騎出生命」公益單車環島隊伍，今（8）日熱血抵達台南，沿途滿滿的汗水與笑容，成為城市裡最動人的風景。這場從11月2日至11日舉行的環島挑戰，由50位癌友與志工騎士組成，騎行全程長達1100公里。一路上，他們以實際行動傳遞「勇敢抗癌、不倒精神」，展現生自由時報 ・ 11 小時前
印尼校園清真寺 17歲學生引爆50多傷
印尼北雅加達的1所高中，當地時間7號中午，校內的清真寺突然發生爆炸，造成50多人受傷送醫。警方表示，嫌犯是該校1名17歲的學生，正在醫院接受手術，至於犯案動機，仍有待調查。這是印尼首次有學校 遭到...大愛電視 ・ 11 小時前
服務從胎兒到老年人 黑鷹飛行員黃俊銘3年搶救45人
（中央社記者盧太城台東縣8日電）慈航任務服務對象從未出生的胎兒到老年人，空勤黑鷹飛行員黃俊銘近3年搶救45人，獲今年行政院搜救有功人員表揚。他說，只要不是颱風天，哪裡有難他就往那裡飛。中央社 ・ 12 小時前
2026年球季的最佳教練? 西歐的卡總、東歐的莫總 稱霸臺灣兩大聯盟
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】10年前，如果有人說中華民國的籃球是由外籍教練主宰，應該有好幾百萬人不會相互傳媒 ・ 10 小時前
颱風鳳凰逼近 台電高雄區處整備應對強化巡檢
（中央社記者林巧璉高雄8日電）颱風鳳凰逼近，台電高雄區處戒備，共整備224位工程人員、41輛工程車、25輛吊臂車、30輛昇空車、27台發電機、38台抽水機及挖土機等，除加強樹木修剪外，並巡視變電所、測試抽水機。中央社 ・ 12 小時前
台中建國市場溫體豬肉恢復販售 民眾搶購熱絡
（中央社記者趙麗妍台中8日電）非洲豬瘟禁宰禁運解封，許多民眾一早到菜市場買溫體豬肉。台中建國公有市場肉品區一早擠滿民眾，剁肉聲、叫賣聲此起彼落，買氣十分熱絡。中央社 ・ 12 小時前
台7線宜蘭英士路段落石砸車 1車4人飽受驚嚇
宜蘭山區連續多日雨，近2日天氣轉晴，造成台7線90.7公里處英士路段的邊坡土石鬆動，零星落石掉落路面，直接砸中1輛路過轎車，所幸僅造成車損未有人員傷亡，不過車上4人也飽受驚嚇，現場交通一度受阻，經公路局搶災後目前已恢復通行。宜蘭大同鄉台7線90.7公里處，今天上午驚傳落石意外，邊坡零星落石占用部分車自由時報 ・ 11 小時前
轎車誇張蛇行！ 沿路擦撞防撞桿 再撞對向車
要持續釐清的還有今天凌晨一點多，桃園中豐路發生一起嚴重車禍，轎車沿路蛇行，不但擦撞防撞桿，還跨越雙黃線和對向轎車相撞，目前肇事原因還在調查中。 #轎車#誇張蛇行#撞防撞桿東森新聞影音 ・ 12 小時前
駕駛低頭看導航華中橋自撞翻覆 4男2女輕重傷
台北市華中橋今日凌晨發生七人座休閒車自撞分隔島翻覆事件，車內4男2女分受輕重傷送醫。警方初步調查，疑為29歲孫駕駛，因路況不熟，低頭看導航，以致車輛偏離路線肇禍，並無酒駕。至於確實肇禍因警方將再作進一步釐清。警方表示，今（8）日凌晨1時許，孫姓男子駕駛七人座休旅車由新北市往北市方行駛時，當行經華中橋自由時報 ・ 11 小時前
改裝車太擾人！ 中和警烘爐地山腳聯合稽查連抓20違規
改裝車太擾人！ 中和警烘爐地山腳聯合稽查連抓20違規EBC東森新聞 ・ 12 小時前
屏東海生館25週年「海洋卡」限時回歸
[NOWnews今日新聞]歡慶25週年，屏東海生館宣布深受民眾期待的「海洋卡」限時回歸。海洋卡將於11月8日至12月25日止，於館內現場限定販售。海洋卡持卡人可享有自開卡日起390天無限次入館之權益，...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
救護車駕駛超衰！路口被撞還變過失傷害 法官認 「這文件」有錯判無罪
屏東李姓男子擔任民間救護車駕駛，卻於2022年1月間執行任務途中在潮州鎮撞上一輛自小客，檢方在偵辦後依過傷害罪起訴，案經屏東地院審理後，認為李男行駛中無法防範因此判無罪，但檢方不滿上訴，高雄高分院認為李男進入該路口已減速，且車禍鑑定報告與實際情形有出入，仍認為原審無違誤。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
墨西哥市長光天化日下遭槍殺 槍手年僅17歲...疑為犯罪集團吸收
墨西哥米卻肯州烏魯阿潘市市長卡洛斯·曼佐（Carlos Manzo）在公共活動中遭槍殺身亡，法醫鑑定證實，在襲擊現場被安全部隊擊斃的17歲少年烏巴爾多（Víctor Manuel Ubaldo）即為行凶者，該案疑與有組織犯罪集團有關。中天新聞網 ・ 11 小時前
追思共諜惹議！鄭麗文：邀請資訊未提及、並非以吳石等人為主角
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國民黨主席鄭麗文下午將出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但追思對象包括共諜吳石，引發議論。鄭麗文昨（7）日稱...FTNN新聞網 ・ 11 小時前