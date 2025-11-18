提升南科旅宿量能 萬楓酒店動土

「萬楓酒店」，將由興松建興業公司興建十一層樓酒店，十八日舉辦動土典禮。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕善化報導

國際知名萬豪集團旗下品牌「萬楓酒店」，由興松建興業公司興建十一層樓酒店，十八日在善化區善美大道與善福二路口舉辦動土典禮。如此國際品牌插旗善化，勢必帶動台南觀光與產業的新動能。

動土典禮由副市長趙卿惠揭開序幕，市府觀光旅遊局、經發局等單及眾多民意代表共同出席。酒店基地緊鄰南科園區核心區域，規劃地上十一層、地下二層，客房總數約一百六十八間，預計一百一十七年完工營運。

趙卿惠指出，台南是文化古都，更兼具科技、觀光與宜居特質，市府積極打造友善投資環境與永續觀光，吸引國際品牌進駐，此次萬豪萬楓酒店的落腳，不僅象徵國際旅宿集團對台南市場的高度信任，也將完善科學園區周邊的住宿供給，提升城市整體國際能見度與觀光接待量能。

趙卿惠亦表示，南科是南台灣科技產業聚落的重要樞紐，隨著企業擴張與專業人才移入，對高品質住宿設施需求殷切，而萬楓酒店選址善化，不僅完善園區生活服務，更將創造在地就業與經濟效益，市府也將持續完善公共設施，打造企業與城市共榮的投資環境。