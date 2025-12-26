提升台中第一線醫療量能！愛爾麗集團二度捐贈救護車

記者吳泊萱／台中報導

愛爾麗集團捐贈救護車，提升台中醫療量能。（圖／翻攝畫面）

愛爾麗醫療集團在2015年於台中市捐贈一輛救護車，值勤至今共出勤上萬次救護案件，並讓54名患者在到院前恢復呼吸心跳，其中8人完全康復出院，成果卓然。今日（26日）愛爾麗醫療集團於再度捐贈台中市第二輛救護車，這也是集團在全台捐贈的第65輛救護車，希望能為第一線帶來更多救護量能。

因應近年救護需求逐年攀升，提升救護裝備已成為刻不容緩之要務。愛爾麗醫療集團為了回饋鄉里、守護市民生命安全的理念，特別捐贈救護車及多項救護器材，支援第一線救護勤務，意義深遠。

愛爾麗集團捐贈救護車，提升台中醫療量能。（圖／翻攝畫面）

尤其獲贈救護車的台中市專責救護隊位於台中市中心區域，肩負本市重要急救任務。該隊自2023年12月起推動「雙軌派遣制度」起，針對92車轄區5公里範圍內發生的到院前心肺功能停止、胸痛、意識不清及大量傷病患等重大緊急案件，均由專責救護隊優先出勤，提供更迅速且專業的救護服務。

新穎且先進的救護車與設備投入後，將能協助專責救護隊同仁在執行緊急救護勤務時，更有效率處置各類急重症案件，造福更多有急需之台中市民。

本次救護車捐贈儀式在26日於消防局第七救災救護大隊一樓車庫舉行，由消防局長代表接受捐贈，並回贈感謝匾額，表達對愛爾麗醫療集團長期投入公益之誠摯感謝。

愛爾麗集團捐贈救護車，提升台中醫療量能。（圖／翻攝畫面）

消防局表示，政府資源有限，民間力量無窮，感謝愛爾麗醫療集團的善行義舉，不僅是對消防救災救護工作的莫大鼓舞，更象徵企業與政府攜手守護市民安全的合作精神。透過此次捐贈，除提升救護車輛與器材配置外，更可強化臺中市緊急救護醫療網，為前線救護同仁提供更堅實的後盾。

消防局亦期盼藉此拋磚引玉，吸引更多企業及社會團體投入公共安全領域，共同打造更完善的消防救護環境，提升整體救護品質，最終受惠的將是每一位需要緊急協助的市民，使臺中成為更安全、更宜居的城市。





