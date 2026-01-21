提升台美貨物運轉效率 桃機第三跑道臨時過夜機坪首度曝光

甫完工的桃園機場第三跑道臨時過夜機坪今天(21日)首度曝光。交通部長陳世凱表示，未來這個機坪可停放16架飛機，滿足桃機日益提升的旅運量，尤其台美關稅談判底定，更有助提升台美貨物運轉效率。

交通部長陳世凱21日率領媒體，頂著體感溫度只有攝氏5度的凜冽寒風，開箱剛剛完成的桃園機場第三跑道臨時過夜機坪，並由星宇航空董事長張國煒日前親自開回台灣的全台首架A350-1000廣體客機示範，在拖機帶領下緩緩停靠在臨時過夜機坪的過程。

陳世凱表示，桃園機場繼去年耶誕節啟用第三航廈北廊廳後，眾所矚目的第三跑道也邁入第一階段工程的里程碑，完成18.9公頃、可停放16架飛機的「臨時過夜機坪」，預計再經過一些營運測試以及和航空公司的協調作業後，即可在1月30日、春節前正式啟用。

陳世凱強調，臨時過夜機坪不僅是為了桃機在興建第三跑道的過程中，為了避免在施作新的停機坪時，影響到既有停機位的「施工維持計畫」，因此只有階段性的功能，等新的停機坪蓋好後就會拆除，但對於維持現有機坪的調度順暢卻十分重要，尤其台美關稅談判底定後，更有助提升台美之間的貨物運轉效率。陳世凱說：『(原音)第三跑道的臨時過夜機坪是我們一個很重要的里程碑，它的功能其實對桃機整體來說是相當地重要，我們台美關稅談判剛剛完成，現在有很多貨機正準備要從桃園機場載貨到美國去，所以包含這次的春節，除了客運壓力很大以外，貨運的壓力也相當地大。所以我們希望這個臨時過夜機坪的啟用，可以增加我們桃機應用的空間，讓貨機停機的空間可以再增加一些，讓我們未來台美之間的貨物運轉效率可以再提高。』

不僅如此，陳世凱也指出，事實上每逢颱風來襲、飛機停飛時，桃園機場就必須停放100多架飛機；加上國籍航空今年將引進22架新機，飛機數量也大增，因此桃機在現行只有2條跑道的情況下，不僅要提升飛機的運轉效率，還要增加停機空間，因此臨時過夜機坪的啟用，對國籍航空以及桃機整體的運作都是相當重要的一步。