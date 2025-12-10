提升呼吸防護力 從居家換氣做起 2025台北國際建材展 一起走進「會呼吸的家」

好空氣專家ALASKA阿拉斯加打造「會呼吸的家」。

這個冬天，台灣面臨流感升溫、境外病毒入侵，加上霾害天氣不時報到，「室內空氣品質」再度成為全民最關心的日常議題。專家提醒：近九成民眾正暴露在不同程度的室內空氣污染中，尤其在天氣寒冷緊閉門窗時，病毒、過敏原、二氧化碳常悄悄累積，影響睡眠、專注力與健康。

好空氣不該靠運氣，ALASKA阿拉斯加給你安心呼吸的底氣

作為台灣專業換氣設備品牌，ALASKA阿拉斯加持續推動「家中主動換氣」的重要性，透過各種換氣系統，協助打造真正能「呼吸」的生活空間。以「好空氣自由配」為核心，展示更多符合現代住宅需求的彈性方案。

一對一諮詢，依據居家環境從選型到安裝提升呼吸防護力。

台北國際建築建材暨產品展：量身打造你的換氣系統

今年展會，ALASKA阿拉斯加推出多款新型與升級的換氣系統，現場提供一對一專業選型與安裝諮詢，展示節能、低噪音、智慧控制的換氣設備，符合現代住宅對健康與生活品質的雙重訴求。從建築師、設計師、工程師到一般家庭使用者，都能找到最適配的組合，讓每一個家，都能擁有屬於自己的呼吸方式。

ALASKA阿拉斯加邀請2025台北國際建材展體驗「會呼吸的家」。

好空氣，不該是奢侈品，而是生活日常

ALASKA阿拉斯加相信，能夠安心呼吸，就是家帶給我們的安全感。今年台北建材展，誠摯邀請你來現場一起體驗「會呼吸的家」，讓我們把好空氣帶回生活中，ALASKA阿拉斯加展位期待與你相見。

展會資訊

時間：2025年12月11日至14日上午10:00至下午6:00

地點：台北南港展覽館1館

展位：一樓K304

ALASKA阿拉斯加官網：https://www.alaska.com.tw/

