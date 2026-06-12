提升員警健康福祉 竹市警察局健身中心啟用
迎接6月15日警察節，新竹市警察局12日舉辦「115年警察節慶祝大會暨警察局健身中心揭牌啟用典禮」，肯定警察同仁長年堅守崗位，在維護治安、交通安全及打擊犯罪等工作上的卓越表現，且為守護員警身心健康，提升體能與執勤效能，市府投入250萬元經費，將原有閒置老舊庫房活化再利用，打造設備完善的專屬健身空間，提供同仁優質的運動訓練環境，協助舒緩工作壓力、強化肌力與體能。揭牌儀式由市長高虹安、新竹市議會議長許修睿及警察局長陳源輝共同主持，象徵市府持續重視警察同仁健康。
高市長表示，警察工作全年無休，無論在治安維護、交通疏導、打擊犯罪、預防詐騙及為民服務等各項工作中，都能看見警察同仁堅守崗位、默默付出的身影。她指出，竹市警察局過去一年在各項警政工作上表現亮眼，尤其在打擊詐欺犯罪方面，積極推動識詐、阻詐及溯源打擊等策略，榮獲警政署「115年第1季精進全國打詐行動專案」全國評核丙組第2名佳績；在治安維護方面，也於「115年第1次全國同步檢肅非法槍械專案行動」獲得全國丙組第2名，展現優異執行成效與維護治安的堅強實力。正因有全體警察同仁長期守護市民安全、維持社會秩序，市民才能安居樂業，新竹市也得以持續朝向安全宜居的幸福城市邁進。
高市長指出，為實質支持警察同仁，市府已核定推動「警察人員勤務繁重加成調升方案」，透過具體措施肯定同仁辛勞付出，提升勤務支持與工作士氣。此次啟用的警察局健身中心，則是市府送給全體警察同仁的警察節禮物，希望透過完善運動設施與舒適空間，鼓勵同仁養成規律運動習慣，維持健康生活。
許修睿議長表示，議會一向支持警察同仁福利與警政建設，肯定警察局活化閒置空間、妥善運用資源打造健身中心，提供同仁完善的運動設施與休閒空間。他也期勉警察同仁善加利用各項健身設備，持續鍛鍊體能，以更充沛的體力與精神投入治安維護及為民服務工作。
警察局表示，健身房配備商用跑步機、多功能史密斯機、橢圓機、滑雪機、風扇車及空氣按摩器等多項專業設備，可滿足同仁有氧運動、肌力訓練及運動恢復等需求。期盼透過完善的運動訓練空間與健康照護措施，協助同仁紓解工作壓力、強健體魄，持續以最佳狀態投入治安維護、交通執法及為民服務工作。
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