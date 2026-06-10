提升嘉市特搜跨區救災能量 嘉邑行善團捐21人座中巴

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（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】嘉義市嘉邑行善團再次以實際行動支持消防救災，6/10日下午於嘉義市政府舉辦特種搜救隊中型巴士捐贈儀式，由嘉邑行善團捐贈一輛21人座中型巴士予嘉義市消防局特搜隊，協助提升重大災害應變與跨區支援能力，儀式由嘉義市長黃敏惠親自主持並代表受贈，並向行善團表達誠摯感謝，共同見證民間善心與救災能量的緊密結合。

嘉邑行善團鄭理事長秀玉 表示， 行善團期盼結合群眾力量持續支持消防工作。（圖／記者郭政隆攝，2026.6.10）

今日捐贈儀式安排了中型巴士揭幕、捐贈鑰匙、致贈紀念品及頒發感謝狀等儀程，嘉邑行善團鄭理事長秀玉表示，行善團長期秉持「造橋、補路、濟貧、施棺」精神深耕地方公益、回饋社會，而警消是守護城市的第一線，特搜隊員在執行任務時常面臨險峻環境，行善團期盼結合群眾力量持續支持消防工作，這也彰顯了行善團對公共安全的重視與承諾。

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今日捐贈儀式安排了中型巴士揭幕、捐贈鑰匙、致贈紀念品及頒發感謝狀等儀程。（圖／記者郭政隆攝，2026.6.10）

近年極端氣候與複合型災害日益頻繁，城市防災韌性備受重視，嘉義市政府消防局特種搜救隊長期肩負重大災害搶救與跨區支援任務，無論是地震、風災或重大事故現場，皆第一時間投入救援工作，尤其在丹娜絲颱風侵襲期間，消防與特搜同仁更是不分晝夜投入災後復原與救援工作，全力守護市民生命財產安全。

嘉邑行善團今年再度捐贈這輛21人座中型巴士。（圖／記者郭政隆攝，2026.6.10）

嘉邑行善團長年投入社會關懷，繼107年捐贈特搜隊「行善號」消防警備車後，今年再度捐贈這輛21人座中型巴士，以實際行動支持消防與特種搜救工作，充分展現民間公益團體守護城市安全的大愛精神，此次捐贈之中型巴士，可有效整合救災人力與裝備運輸，提升整體機動效率，同時能降低長途出勤所帶來的疲勞與行車風險，並提供隊員適度休息空間，讓救災同仁能以更充沛體力投入第一線任務，進一步強化嘉義市整體災害應變量能。

黃敏惠市長表示，嘉邑行善團數十年來默默行善、造福鄉里，不僅溫暖社會，更成為嘉義市重要的公益典範。（圖／記者郭政隆攝，2026.6.10）

嘉義市黃敏惠市長表達由衷感謝，並強調一座安全而幸福的城市，除了仰賴政府持續投入外，更需要民間力量共同參與，嘉邑行善團數十年來默默行善、造福鄉里，不僅溫暖社會，更成為嘉義市重要的公益典範；未來市政府也將持續支持消防及特種搜救量能建置，攜手民間共同打造「安全、有保障、全齡共享、世代宜居」的幸福城市，共同守護市民生命財產安全。