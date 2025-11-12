提升國道行車安全 高公局月底邀貨運3業研商
（中央社記者黃巧雯台北12日電）國道大型載重車操作不如小型車靈敏，發生事故恐影響行車安全，今年前9月發生363件事故，而公警局取締惡意違規中，超速占逾1.1萬件最多，高公局預計11月底邀貨運3業研商國道行安議題。
交通部今天舉辦11月份道路交通安全說明會，由高速公路局交通管理組副組長賈毓虎簡報「提升國道行車安全 大型載重車行駛須知」。
賈毓虎表示，大型載重車包含大貨車跟貨櫃車，在國道行駛以長途運輸為主，因其車輛特性，操作不如小車靈敏，若發生事故，車輛翻覆、裝載物品散落或洩露，處理時間將增加，恐對行車安全造成重大影響。
根據高公局統計，今年1至9月國道A1、A2交通事故，其中第一當事人為大型載重車就有363件，造成17人死亡，593人受傷，而追撞占53%最多，同向擦撞占28%，以及撞護欄（樁）占10%
賈毓虎指出，國道散落物容易成為潛在事故風險，今年1至9月國道散落物共3萬6537件，其中以大型載重車常見散落物「胎皮」，占7629件（21%）最多。
車輛裝載貨物若超載，也容易發生翻覆事事故，高公局統計，今年1至9月國道大型載重車翻覆共40件，造成1死、38人受傷。
另外，公警局今年前9月取締大型載重車惡性違規專案，超速占1.1萬多件最多，其他像是裝載貨物超過規定（含超重）、裝載貨物不穩妥與機件掉落，各有9100、8900多件。
除了宣導開車不分心、保持安全距離、正確裝載貨物外，賈毓虎表示，持續蒐集大型載重車事故案例及行安宣導給貨運公會，並規劃11月底邀集貨運3業（汽車貨運業、汽車路線貨運業及汽車貨櫃貨運業）研商國道行安議題。（編輯：李亨山）1141112
