提升國防預算至GDP 5%有經驗 德國駐台代表分享：朝野團結推動修憲

德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）資料照。摘自德國在台協會臉書（FB）粉專



總統賴清德今天（11/26）召開國安高層會議後召開記者會，公布2項國家安全行動方案，包括在2026年起到2033年，分8年投入1.25兆「強化防衛韌性及不對稱作戰特別預算」，將明年整體國防預算提高至GDP占比3%以上，並在2030年前，達到GDP占比5%。對此，德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）也分享德國經驗，狄嘉信在臉書影片指出，德國政府與在野黨把國家利益置於政黨利益之上，團結一起共同修改憲法，提高舉債上限，來滿足國防需求。

德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）在臉書發布影片，分享德國朝野團結修改憲法，提高舉債上限，以增加國防預算的經驗。截自德國在台協會臉書Reel影片

德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）今天（11/26）透過臉書分享德國提高國防預算的經驗。狄嘉信在臉書影片中指出，德國已經將國防預算提高到佔GDP的5%，因為俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭讓大家意識到，狄嘉信直言，「不幸地，戰爭又回到了歐洲」，俄羅斯的獨裁者已經明確表示，烏克蘭並不是他的最終目標。狄嘉信指出，「所以，我們必須讓自己有能力保衛國家的問題，以便不需要真的上戰場」。

狄嘉信也分享德國如何能夠做到增加國防預算的經驗，因為德國國會修改了憲法，以提高債務上限，也就是德國的政府與在野黨團結在一起，把國家利益置於政黨利益之上，共同修改了憲法，來滿足國防需求。

