提升城市競爭力 台中財政局：民間參與投資破113億元 連續4年獲中央評比優等

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府持續深化促進民間參與公共建設政策，以系統性引導民間資源投入市政建設與公共服務，成果屢獲中央肯定。財政局表示，財政部「114年度促進民間參與公共建設業務考核」，台中市再度榮獲「優等」評等，已是連續4年獲此殊榮，展現台中在案件規劃、招商推動、履約管理及跨局處整合等面向的成熟制度與穩健成效。

財政局表示，市府長期以制度化方式推動公私協力，建立完善的案件管理與列管機制，並持續強化各機關民參專業能量，協助業務機關從需求評估、財務可行性分析、招商條件設計到後續履約管理，形成穩定且可複製的推動模式。此次再度獲評「優等」，正是各局處密切合作與同仁長期投入的具體成果展現。

據財政局統計，截至114年12月底，台中市已完成民參案件簽約共14件，預計引入民間投資金額達113億元，持續成功吸引民間資金投入公共建設，為市政發展注入重要動能。透過民參模式，引進民間專業經營與創新服務，不僅有效提升公共設施服務品質，也兼顧政府財政效益與公共利益。

其中，「文山焚化廠興建營運移轉（BOT）案」及「中賓立體停車場BOT案」等重大案件，均於今年順利完成簽約，財政局透過公開、公平的招商程序，成功吸引具備專業實績與投資能力的民間團隊參與，展現台中民參制度成熟、投資環境穩定，深獲市場肯定。

此外，「歷史建築林懋陽故居營運移轉（OT）案」及「長春國民運動中心（OT）案」，於財政部主辦的「第23屆民間參與公共建設金擘獎」中，經嚴謹評選程序，雙雙榮獲「民間團隊優等獎」，凸顯台中民參案件在營運管理與服務品質上的卓越表現。

財政局強調，未來市府將持續盤點公共建設與服務需求，精進前期規劃與跨機關整合，透過完善制度設計與契約治理，深化公私協力夥伴關係，兼顧公共利益、服務品質與永續經營，持續提升城市競爭力與市民生活品質，穩健推動台中朝向宜居、永續的幸福城市邁進。