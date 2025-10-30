提升城市防衛戰力 中市府召訓515名備役替代役強化射擊訓練

《圖說》替代役備役役男實彈射擊訓練。

【民眾網諸葛志一臺中報導】為強化替代役備役役男民防支援防衛量能，台中市政府召訓515名備役役男參加射擊訓練演訓召集，藉由基礎射擊技能訓練與實作體驗，培養備役役男自我保護與守護他人的能力，為期2日的訓練課程於 29日圓滿落幕。民政局長吳世瑋表示，演訓召集是國家安全防衛的重要環節，市府今年除辦理EMT-1繼續教育及城鎮韌性演習外，並依內政部規劃增列實彈射擊課程，讓備役役男保持戰力與應變能力，成為台中市民最堅強的後盾。

民政局說明，台中市114年第3、4梯次替代役備役役男射擊訓練演訓召集於成功嶺營區舉行，由民政局副局長陳寶雲代表市長盧秀燕主持開訓，515名備役役男全員到齊，統一身著召訓背心，展現昂揚士氣與堅定精神。陳副局長對全體召員以實際行動展現對國家、對社會的責任感，表示肯定和感謝，並期勉役男持續精進專業技能，強化戰技與防衛能力，展現守護國家與社會的堅實力量。

民政局指出，此次實彈射擊訓練由台中市後備第一旅全力支援訓練，並由陸軍步兵第302旅及彰化縣後備旅支援射擊模訓館等場地，首日課程包括「民防及全民國防課程」、「射擊基本課程」及「槍枝模擬射擊」，除運用成功嶺模訓館模擬射擊，並以九洞板強化射擊姿勢訓練，讓役男熟練槍枝射擊流程和要領；次日課程則進行「實彈射擊」，安全規定下達後，備役役男配戴厚重頭盔、著防彈背心及耳塞，掌握射擊要領，完成18發步槍實彈射擊。

民政局補充，市府今年已辦理3梯次救護員（EMT-1）繼續教育訓練，召訓997名備役役男，並在成功嶺營區辦理4梯次實彈射擊訓練，共計915人參與；另配合2025城鎮韌性演習也召集150名備役役男投入參演，目前已召訓役男達2,062名。