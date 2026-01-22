提升執勤能量 彰京開發捐贈竹縣警局巡邏車

彰京開發公司捐贈新竹縣政府警察局全新巡邏車。





為提升基層警政執勤量能，彰京開發公司日前慷慨解囊，捐贈新竹縣政府警察局全新巡邏車1部。捐車典禮22日在警察局大門前舉行。警察局林局長代表縣府團隊接受象徵巡邏汽車之鑰匙模型，同時頒發感謝狀及回贈巡邏車模型紀念品予彰京開發公司吳董事長。

彰京開發公司吳董事長長期關注地方發展，此次捐贈這部配備先進、安全性高的巡邏車，是希望透過企業的綿薄之力，為第一線基層同仁加油打氣，確保他們在執行警察任務時，能有更強大且安全的保障，成為警方最堅實的後盾。

廣告 廣告

警察局強調，隨著新竹縣人口增長與各項建設蓬勃發展，警察勤務日益繁重，在維護治安與交通上，巡邏車就是警方的「行動辦公室」，巡邏車的損耗率極高，感謝彰京開發公司以實際行動支持警政工作，本次捐贈之巡邏車將立即配發至基層單位投入第一線服勤。



更多新聞推薦

● 強烈大陸冷氣團影響 中部以北、宜花寒冷