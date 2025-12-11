提升執法品質 新店分局辦理新進人員專業訓練

新店警分局近日積極規劃並執行一系列精實訓練，全面提升分局的執法品質與為民服務效能。（讀者提供）

記者黃秋儒／新北報導

為有效應對當前多變的治安挑戰，確保第一線同仁在執行公務時能更具專業性與安全性，新店警分局近日積極規劃並執行一系列精實訓練，全面提升分局的執法品質與為民服務效能。

新店警分局指出，新店警分局今年迎來39名新血，為使員警能快速具備維護治安與交通之能力，分局集結了各領域的專業員警及教官擔任講師，課程內容包含法紀教育、婦幼案件實務訓練、監錄系統操作、防禦駕駛、交通違規執法與申訴案例等，藉由經驗分享與傳承，讓新進同仁能在最短時間內掌握關鍵的專業技能與實務應對能力。

新店警分局長謝龍富表示，提升執法量能與品質，不僅是保障市民的安全，更是對我們每一位同仁執勤安全的負責任態度。透過紮實訓練，讓同仁面對突發狀況時，能沉著應對、依據法令果斷處置。