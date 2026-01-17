提升大型工廠火災應變能力，竹縣消防局辦理救災救護勤務演習，並邀幼兒園小朋友近距離參觀。（竹縣消防局提供）

記者彭新茹／新竹報導

為全面提升大型工廠發生火災及新興災害事故之應變能力，新竹縣政府消防局第三大隊日前於台灣山葉機車新竹廠辦理「一一五年救災救護勤務演習」，透過實兵實裝、跨機關協同作業演練，強化火災搶救、人命救助及指揮調度效能，確保轄區公共安全。

消防局說，此次演習模擬廠區二樓因員工操作機台不慎引發火警，現場存放大量可燃物品，火勢迅速延燒並產生大量濃煙，且正值上班時間，廠內人員眾多，恐對人命與財產造成重大威脅。廠方隨即啟動自衛消防編組，進行初期滅火、通報一一九、引導員工避難及傷患初步救護，完整呈現企業自主防災應變作為。

消防局勤務指揮科接獲通報後，立即派遣轄區及鄰近分隊消防與救護人車前往搶救，並同步通知警察、電力、瓦斯、自來水等相關單位到場支援。現場迅速成立前進指揮所，依災情發展進行指揮權移轉，展開水線部署、人命搜救、周界防護、通風排煙及火勢控制等搶救行動，充分展現消防救災體系之專業分工與指揮調度能力。

此外，演習中特別納入電動車火災搶救情境，模擬同時間廠區內電動車因事故起火燃燒，消防人員運用專業戰術，搭配救災機器人及大量水源持續降溫滅火，避免鋰電池熱失控造成災害擴大，藉此強化消防人員面對新能源車輛火災之應變處置能力，因應未來電動車普及所帶來的新型態救災挑戰。演習期間亦運用空拍機即時回傳火場影像，協助指揮官掌握整體災情，提升救災決策效率與人員安全，展現科技救災在實務應用上的重要性。

為推動防災教育向下扎根，活動也特別邀請轄區幼兒園小朋友蒞臨參觀，透過寓教於樂方式，培養幼童正確的防災觀念與自我保護意識，讓防災教育從小做起。