提升大學生機車安全意識 中市交通局進校園推親身體驗

年輕族群在取得機車駕照後便以機車代步，但因缺乏經驗，往往忽略道路上的隱性風險，為強化大學生的交通安全意識，台中市政府交通局與警察局、台中區監理所及本田機車專業安駕教練組成道安宣導團隊，近期深入大專校園，透過情境示範與多樣化教具，引導學生建立防禦性駕駛觀念並提高自我保護能力。

交通局持續推動「公車進校園」以提升學生使用公共運輸的比例；同時，每年從9月開學後開始，市府道安宣導小組即針對18至24歲的大一新生展開分齡宣導，活動內容包括簡報與影片解說交通安全要點，並安排動態演練，如大型車內輪差、視覺死角體驗、無號誌路口路權判斷、汽機車路口停讓行人等情境，另加入酒駕模擬眼鏡體驗，使學生在實境中理解危險駕駛的後果。

交通局長葉昭甫表示，新學期以來，道安宣導小組已前往中國醫藥大學、亞洲大學、逢甲大學、嶺東科技大學等10所大專院校，以及台中一中、台中女中、中科實中、明道中學等共65場高中職校園進行宣導，有助提升青年族群的交通安全意識，由於許多大一學生剛取得駕照即以機車通勤，交通局特別規劃機車安全駕駛課程，加強學生在道路上的警覺性與危機意識，降低事故發生風險。宣導團隊指出，透過大型車實作示範以及專業教練帶領的安全駕駛演練，學生可在模擬真實情境中更具體理解各項安全觀念，有助培養正確的防禦性駕駛習慣。

葉昭甫補充，校園宣導除室內講習與戶外操作體驗外，也與學校活動結合設置宣導攤位，強化交通安全核心概念，讓學生更容易吸收，此外，交通局政風室也藉此機會提醒，如發現疑似貪瀆情事可向相關機關檢舉，相關資訊將嚴格保密，查證屬實並涉及貪污治罪條例者亦可獲得獎金，共同營造廉潔透明的社會環境。

葉昭甫再次呼籲年輕騎士「拒絕無照騎車，保障生命安全」。他表示，參加合格的機車駕訓課程，可在上路前建立完整的交通安全與防禦性駕駛觀念，目前中央亦提供相關補助，有需求的學生可向台中市各普通重型機車駕訓班報名，期盼共同打造更友善、安全的交通環境。