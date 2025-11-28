提升學生「反毒詐」自保能力！行政執行署士林分署舉行「仿真拍賣」活動

士林分署今（11/28）日前往南港高工進行「反毒詐，仿真拍賣」活動，分署長吳廣莉（左4）也到場與學生進行分享。士林分署提供



為深化青少年對反毒、防詐及行政執行業務的認識，法務部行政執行署士林分署今（11/28）日赴臺北市立南港高級工業職業學校，舉辦「校園反毒．防詐暨仿真拍賣」宣導活動，透過劇場呈現與法拍模擬體驗，讓學生從不同角度建立正確法治觀念與自我保護能力。

士林分署指出，活動由同仁自編自演的「假拍賣‧真詐騙」小短劇揭開序幕，以輕鬆幽默且貼近生活的劇情，呈現常見的拍賣詐欺手法，帶領學生拆解詐騙套路、掌握識詐與防詐關鍵。現場同學反應熱烈，不少學生驚訝表示，原來詐騙也會偽裝成拍賣形式，因而對生動劇情留下深刻印象。隨後，行政執行官也簡要說明毒品偽裝手法與辨識重點，分享拒毒技巧，協助學生建立正確防毒觀念。

活動讓學生扮演拍賣官與競標者，親身體驗動產競標程序。士林分署提供

士林分署表示，活動壓軸為最受期待的「動產仿真拍賣會」，全程比照「123聯合拍賣會」流程設計，讓學生扮演拍賣官與競標者，親身參與動產競標。透過角色扮演與實際操作，學生在寓教於樂中感受拍賣的緊張與趣味，讓抽象的法律程序轉化為具體、易懂的學習經驗。南港高工師生紛紛表示，課程兼具知識性、實用性與娛樂性，是難得一見的深度法治教育活動。

士林分署分署長吳廣莉表示，本次活動以「反毒 ．防詐 ．行政實務」三合一方式進入校園，期盼學生在趣味中建立正確法治觀念，提升防護能力，同時更加了解行政執行機關的實務工作。未來，士林分署將持續深化校園法治教育，擴大與學校合作，讓更多青年具備辨識風險與應對能力，共同打造安全無虞的成長環境。

士林分署吳廣莉分署長（拿麥克風者）勉勵南港高工同學提升自己法治與安全意識。士林分署提供

現場超過50名南港高工學生參與，活動結束後與分署長吳廣莉合影留念。士林分署提供

