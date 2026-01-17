提升對國產豬認識! 農業部辦活動行銷推廣台灣豬

財經中心／陳孟暄 鍾能銘 台北報導



為了提升民眾對國產台灣豬肉的認識，農業部在周末兩天舉辦「有臺灣豬真好」的行銷推廣活動，現場有許多國產豬料理、冷藏冷凍肉品等，也安排闖關遊戲與親子DIY體驗，要讓國人認識豬肉來源、部位知識以及正確的安全消費觀念。

農業部部長陳駿季親自到攤位尋查，因為肉鬆、肉乾、香腸等各式美食，全都是國產台灣豬肉做成的，部長陳駿季更一一試吃，要把關豬肉品質。



主持人：「有台灣豬真好 讚啦」。



為了提升民眾對國產豬肉的認識，農業部週六上午舉辦「有臺灣豬真好」記者會，推廣認識正確的國產豬肉知識，以及安全消費觀念。

農業部部長 陳駿季：「去年的10月22號，發生非洲豬瘟以後，在15天的禁宰裡面，我們突然發現說，生活好像少了那一味，我們才感受到，其實沒有台灣豬的日子，真不好過 」。

市場裡的豬肉攤，小吃店熟悉的滷肉飯、嘴邊肉、豬耳朵，日常生活中，處處可見豬肉的存在，在去年10月爆發非洲豬瘟後，國內防疫再升級，政府宣布自2027年起，將全面禁止以廚餘養豬，從源頭降低疫病風險，守住國產豬產業安全。

農業部部長 陳駿季：「台灣豬開始恢復生產以後，那消費者得到的這些豬肉，都是最新鮮的，那在今天的這樣的一個活動裡面，其實買氣非常旺，那已經有部分的攤商，他的產品在短短的幾個小時內就賣完了」。

從飼養管理、屠宰加工到市場銷售層層把關，農業部強調，選擇國產豬，不只是支持本土農業，更是要讓國人飲食安全，多一分保障。





