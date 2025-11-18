提升屏東西市場進駐率 縣府擬試辦空攤位日租方案

屏東西市場目前攤商進駐率約六成五。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東西市場人潮不如開幕之初，目前攤商進駐率約6成5，近來外傳可能委外經營，議員今(18)日在總質詢時高度關注，縣府城鄉處駁斥傳言，強調沒有委外計畫，各家業者都有自己的營運策略且進步中。縣府今天並上網公布「屏東西市場空攤位日租使用試辦計畫」，盼讓有興趣的業者可以快閃試水溫。

縣議員曾義雄、陳揚今天在議會總質詢時均關切西市場的營運狀況，曾義雄詢問排煙設備改善問題，陳揚則表示有委外的傳言，讓攤商很害怕，也盼類似「屏東一百碗」的美食，有機會到西市場快閃。

屏東縣長周春米表示，對縣府來說，西市場是一個公共的建設，不是一般單純營利或商業的空間，從整個社區的改造來看，把原來很破舊髒亂的西市場，打造為現代化空間，雖然還是用市場來命名，但是事實上它的功能和任務上已跟傳統市場有別，西市場建設之後，整個社區的環境價值是往上升的，對面有大同高中、屏東藝術館，加上後續旁邊的永新公園，比較沒落的屏市西區，就能成為另外一個新都心。針對西市場城鄉處持續招商中，自治會也在測試不同可能性，有臨時攤位、相關活動，請大家再給西市場、攤商、城鄉處一些空間。

屏縣府城鄉處長陳志宏也說明，西市場排煙改善計畫編列3千萬元預算，盼明(2026)年初第一季完成設計，工程能在明年夏天完成，此外，西市場並沒有要委外，縣府依舊會是攤商們堅實的後盾。

斥資近2億元改建的屏東西市場去年7月開幕，攤位型與店鋪型共94攤，現共61個攤商進駐，縣府與自治會、攤商、專家學者研商後，擬訂「屏東西市場空攤位日租使用試辦計畫」，今天上網公布，盼透過日租方案提升攤位進駐率，並活絡市場氛圍、提供潛在攤商試營運機會，計畫將由自治會執行、受理申請。

屏東西市場。(記者羅欣貞攝)

屏東西市場預計明年完成排煙設備改善。(記者羅欣貞攝)

