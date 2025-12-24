（圖／本報系資料照）

多年以後回顧歷史將會發現，2025與2026是決定台灣向上提升或往下沉淪的關鍵年分。

從年初到年尾，台灣每一步都走得驚心動魄，只要一步踏錯就可能走上不歸路。最早是柯文哲的涉貪官司，種種光怪陸離的審訊方式，以及黨政媒網介入的斧鑿斑斑，洩漏了司法體系的貧弱與沉淪；明年3月，就看法官能否在眾聲喧嘩裡守住司法與行政的界線，做出公正合理的判決。

法政體系的健全穩定，是國家社會富足安康的基石，但在2025，傾頹之聲轟然湧現，讓人民憂心如焚。年中的大罷免，宛如從天而降的巨斧，將台灣劈出楚河漢界，人民展開沒有槍炮聲的民主內戰，這不只是國之不幸，也是人類歷史恥辱的一頁，還好多數人民心頭抓得定，不讓有心人士得逞。

大罷免等同最新的民意檢驗，輸的一方就該謙卑領受人民意志，孰料當權者損毀政治學教科書，持續發動泥巴戰。閣揆卓榮泰不副署立法院通過的法律，與憲法法庭只有5名大法官竟敢做出違憲判決，其實就是大罷免2.0與3.0翻版。大法官與憲法法庭是行政與司法互動的產物，沒有兩者授權，竟以極少人數做出評議，形同從石頭迸出來的怪胎，人民絕對不會接受。

川普2.0代表美國認清最大威脅來自中國，假託維護自身利益之名行圍堵中國之實，台灣夾處在這樣的國際現實裡該如何自處，顯然當政者沒有主見，只能因循前朝或者聽命外人。從川普關稅的跌宕應對，到粗糙的上兆軍武採購計畫，誣指2027將爆發台海戰爭，以及附和日本的抗中言論，將兩岸關係搞到山雨欲來的境地，都讓人民相當不放心。

因為兩岸關係搞砸，陸客不來旅遊，觀光業在後疫情時代依然悽慘無比，而台灣人自己也不挺國旅，寧願出國旅遊，這就是當今政府執政能力的赤裸呈現。台灣今年GDP成長超過7％，完全超乎年初官方預期，事實上半導體產業能有今日榮景，乃奠基於30年前的擘畫，跟民進黨政府毫無關係，而證據就是傳統產業與平均薪資仍無起色，一旦數年後半導體技術被超車，台灣經濟恐將陷入陰霾。

台灣即將邁入超高齡社會，但目前的長照3.0絕對無法適當照顧中重度失智失能長者，只能持續仰賴外籍看護，在2026必須往長照保險邁進。中華文化的敬老傳統，在博愛座的讓座衝突裡流失掉了，當政者不能力挽狂瀾，竟還附和少部分年輕人對長者的敵意，顯見老年政策全無章法。年輕人之間這些年來普遍瀰漫厭世氛圍，證據就是生育率世界最低，對此間的生活感到失望，而在這樣的情境底下，就爆發了台北捷運隨機殺人事件，手段比以往更凶殘，犯案者的恨世情緒讓人心驚，好像要把眾人一起拖進地獄一般。

國家大政的行進路線，與人民的日常生活方式，在2025都歷經了重大試煉，幸好台灣人用勇氣與智慧暫時遏止了邪惡的拉力，避免陷入暗黑境地。在2026更要發揮創意，相互提攜，讓當政者明白什麼是民主的真諦，一起為台灣找到更好的出路。