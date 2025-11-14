提升攤商意識 彰縣消防局加強市場防火宣導

為預防公有市場發生火警事故，彰化縣消防局昨（十四）日聯合義消與防宣志工，針對縣內公有市場加強防火安全宣導，提升攤商的防火意識，避免類似案件再次發生。

傳統市場是民眾日常採買的重要據點，市場內常見液化石油氣鋼瓶且電器設備密集、老舊，攤商四周亦存放大量商品、包材等易燃物，稍有疏忽可能引起火災，動線混亂、人潮集中的市場更加劇了火災發生時的風險。彰化縣消防局已針對本縣各大型市場（共二十九處）進行防火安全訪視與宣導，期望將相關防火知識帶到第一線，降低火災風險，守護縣民生命財產安全。

彰化縣消防局提醒攤商平時應多注意以下四點，避免火災發生：一、用電安全：嚴禁電線綑綁、老舊或破損後仍繼續使用，並避免延長線過載串接，營業結束後應關閉非必要電源。二、火源管理：使用爐具時務必遵守「人離火熄」原則，並且能熟悉油鍋起火之滅火步驟及口訣（蓋鍋蓋、關瓦斯、再關排油煙機）。三、設置滅火設備：攤商應設置並熟悉滅火器、消防栓操作。火災發生時方可即時應變。四、逃生動線暢通：公共通道及攤商自身逃生路線必須保持暢通，絕不可堆積貨物或雜物，以確保災時人員能夠順利避難。

「防災勝於救災」是消防局一貫的核心原則。未來將持續推動預防性宣導與環境改善，並呼籲市場管理單位與各攤商每日收市前落實「日常安全自我檢查」：一、電源關閉、爐火熄滅。二、可燃物與包材妥善收整。三、逃生通道淨空、出口可開啟。四、滅火器就位且狀態良好。讓我們以行動守護公共安全，攜手打造安心的採購與消費環境。