提升救援效能！ 新北市消防局火災演練共生面罩實務操作

本次演練中特別導入共生面罩訓練，消防人員需在高風險環境中即時替受困民眾配戴共生面罩，共用空氣降低吸入濃煙造成的傷害。(讀者提供)

記者黃秋儒／新北報導

為提升消防人員於住宅火災中的人命救援與自我防護能力，新北市消防局第四救災救護大隊今(30)日於公寓住宅實施搶救演練，模擬火場濃煙、高溫及受困民眾等情境，並結合「共生面罩」實務操作訓練，強化第一線消防人員應變與救援效能。

消防局第四大隊指出，本次演練以公寓住宅火災為情境，模擬住戶因濃煙嗆傷受困室內，消防人員進入火場後，立即進行搜索、滅火及人命救助行動。演練中特別導入共生面罩訓練，讓消防人員在高風險環境中，能即時替受困民眾配戴共生面罩，共用空氣來源，爭取寶貴逃生時間，降低吸入濃煙造成的傷害。

廣告 廣告

第四大隊大隊長尚少華表示，住宅火災常因濃煙迅速蔓延，導致民眾逃生不及，共生面罩能有效提升救援成功率，是現代消防救災的重要裝備之一。透過實地演練與反覆操作訓練，可讓消防人員熟悉裝備使用時機與流程，確保在真實災害發生時能迅速、正確運用。

尚少華也呼籲民眾，平時應加強居家防火安全，定期檢查用電及瓦斯設備，並於家中裝設住宅用火災警報器，以降低火災發生風險，共同守護生命與財產安全。