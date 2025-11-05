提升救災訓練能量 台中市消防局「114年訓練教官團會議」登場

台中市消防局114年訓練教官團會議。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府消防局4日辦理「114年訓練教官團會議」，藉由集思廣益，強化教官團隊的溝通與合作，並期望透過專業分工與經驗傳承，進一步提升教學品質與學員受訓成效，精進整體救災訓練能量。

消防局說明，此次會議由主任秘書林瑞章擔任主持人，各類訓練教官及精進救災安全推動小組共同參與，議程內容針對「訓練師生比」、「教官班與師資班複訓規劃」、「第一線火災搶救現場任務模組化規範」及「急流救援班與急流船艇班訓練」等重要議題進行討論與經驗分享。會中各教官針對現行訓練制度與訓練規劃提出寶貴建議，展現專業熱忱與教學使命感。

114年訓練教官團會議。（圖/記者廖妙茜翻攝）

林主任秘書於會議中勉勵全體教官持續精進消防專業，並秉持嚴謹、務實與安全的教學態度，將實戰經驗融入課程設計，讓每位受訓同仁都能在訓練中學以致用，提升整體救災戰力。另透過此次會議的交流與檢討，將可作為未來教育訓練規劃的重要依據，持續完善師資培訓制度與課程內容，使教學更貼近災害現場的實際需求。未來，消防局將持續推動多元化訓練，打造更安全、有效且具挑戰性的訓練課程，並培養兼具理論與實務專業的消防教官團隊。