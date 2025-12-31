提升教師待遇 教育部也積極推動行政減量

國教署署長彭富源說明最新政策

教育部主秘林伯樵說明推動行政減量

教育部今天(31號)宣布調高教師待遇、新增行政獎金，但除了提升待遇，教育部更強調積極推動行政減量為目標，目前已盤點檢討150項業務，完成104項整併與簡化，希望透過數位系統介接取代重複填報，讓教師回歸教學專業，把更多時間投入在學生身上。

教育部部長鄭英耀表示，除了調高教師待遇以外，為了減輕教師兼任行政工作的負擔，教育部已全面盤點每年例行辦理的資料填報、訪視評鑑、研習訓練、競賽活動等事項，精進推動「行政減量」的調整措施，包括停辦或減併辦理內涵、調減辦理頻率、提升既有資訊的運用、採行彈性而簡化之辦理方式等。目前已盤點150項工作項目，已精進或規劃於近期調整的措施共104項，占69％。

廣告 廣告

教育部表示，國教署往年例行向地方政府或學校調查的全國高級中等學校名冊、部分教育人員進用情形等資料，將調整由既有資訊系統提供，不再調查；過去學校每月填報的輔導工作推動成果，調減填報頻率為每半年填報；各類教育人員的增能訓練，將視活動內涵，開放參加人員得選擇改採線上視訊參加，且近年內相同內涵的業務研習、活動，已參加過者，得免再參加；過去採紙本或電子表單調查的各類教育人員像是外籍英語教師等進用及配置情形資料，將簡化填報作業，納入既有資料庫辦理。

教育部未來將持續徵詢、參採教學現場及教育團體的意見，常態性地檢討、精進各項行政事務的辦理內涵及方式，減輕學校行政負擔。