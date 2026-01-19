提升教師雙語能力 花蓮辦理教師研習課程

教師研習

配合國家雙語教育政策，花蓮縣政府教育處推動「提升教師英語能力」研習課程，透過30週、每週2小時，長達一年的課程，協助教師強化英語溝通力與教學應用能力，為雙語教育奠定基礎。

研習課程邀請國立東華大學陳思穎老師擔任講師，兼顧不同程度教師的需求，分為「基礎班」與「進階班」。基礎班著重於聽、說、讀、寫等英語核心能力的訓練，協助教師重拾英語學習的信心，並熟悉教學現場常用的英語表達與情境運用；進階班則針對已有英語基礎的教師，進一步強化英語溝通與表達能力，培養雙語課室教學技巧。此外，教育處也補助參與研習教師報考英語檢定（如全民英檢、TOEIC）部分經費，以協助教師驗證學習成效、提升自我挑戰的動力。



花蓮縣政府教育處處長翁書敏指出，課程結合理論與實務，除了應試準備，更重視課堂應用。希望教師都能在教學現場自然運用英語，讓學生在潛移默化中學會使用英語思考與表達。