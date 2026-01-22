提升新竹縣執勤能量 彰京開發回饋鄉里捐警用巡邏車

▲彰京開發股份有限公司董事長吳文琪與新竹縣政府警察局同仁合影。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】為提升基層警政執勤量能，彰京開發股份有限公司慷慨解囊，捐贈新竹縣政府警察局1部全新巡邏車，今（22）日特別在警察局舉行捐車典禮，由警察局長林建隆代表縣府接受象徵巡邏車鑰匙模型，同時頒發感謝狀及回贈巡邏車模型紀念品予彰京開發股份有限公司董事長吳文琪，雙方於嶄新巡邏車前合影，吳董事長在致詞時，提到將再加碼捐贈6部警用大型重機，現場鼓掌聲不斷，場面熱絡非凡。

▲雙方於嶄新巡邏車前合影。

新竹縣警察局局長林建隆說，感謝感謝吳董事長慷慨解囊回饋社會，捐贈新竹縣一部警用巡邏車，考量交通安全疏導工作的重要性，要將這性能優良的警用車，交由交通警察隊使用，讓警察勤務能更安全，同時強化維護縣民安全，讓交通更順暢。也叮囑交通隊同仁要好好善用，並完成各項任務，做得更好，不辜負企業的好意。

董事長吳文琪說，對於新竹縣交通警察維護治安是他認為全台最好的一個縣市，所以將工廠建在竹縣。得知竹縣有警用車需求，立刻答應捐贈2部，林局長相當客氣，說只要一部就夠，然後聽到交通隊長魏才淋提到有6部警用大型重機已超過使用年限，他便承諾將原本計畫捐贈的一輛巡邏車改為捐贈6部警用重型機車，全力支持在地警力。

警察局強調，隨新竹縣人口增長與各項建設蓬勃發展，警察勤務日益繁重，在維護治安與交通上，巡邏車就是警方的「行動辦公室」，所以巡邏車的損耗率極高，感謝彰京開發股份有限公司以實際行動支持警政工作。

這次捐贈的巡邏車將立即配發至基層單位投入第一線服勤，不僅充實執勤裝備，更對員警士氣有極大的鼓舞作用，未來警察局將持續落實各項治安交通維護工作，運用社會大眾捐贈的資源，建構更安全、更宜居的科技智慧新竹縣。