提升村里民參與公共事務意願 南投縣擬提高補助辦法

南投縣長許淑華召開縣務會議時受訪。（劉慧茹攝）

為鼓勵地方鄉鎮里民參與公共事務，南投縣政府今（12月1日）召開縣務會議，由民政處提及10年未調整的「南投縣各鄉鎮市村里民大會建議執行經費補助辦法」條文修正草案，擬提高補助，從原本的新臺幣12萬元調升至15萬元，並放寬申請條件、增加彈性，希望解決村里長反映現行規定過於嚴格的問題。

由於網路資訊發達、人口外移，南投縣內地方鄉鎮民眾參與村里民大會的意願逐年降低，不僅增加召集村里民開會難度，更影響公共事務推動，加上物價波動，過去只能用於地方建設的補助款，金額與實際工程需求已經嚴重脫節，民政處於縣務會議時提出修正案草案改善。

草案內容包括，放寬申請條件，調整村里民大會出席率補助標準，改採以「出席戶數」或「出席人口數」擇一計算，提高申請意願。其次，增列補助項目，除原有公用設備、小型工程及公共建設配合款外，納入研習活動，擴充補助範圍。另外，統一各村里申請補助，從原先的上限12萬元提升為15萬元。雖補助維持縣府、公所及村里三方分攤原則，若出席率達標，縣府還能酌情補助，獎勵其積極辦理。

南投縣長許淑華在會議中表示，縣府將盡快完成修正作業，並持續蒐集村里長意見，滾動檢討相關規定，以提升村里民大會參與率與實質效益。受訪時也說，收到很多村里長反映，過去的標準較嚴格，這次除了提高經費，出席人數、戶數也做調整，「每一個村裡戶數達到兩成開會，出席人數達到一成就能申請。」

會後，許淑華被問到，立法院三讀通過地方制度法修正案，明年度起，南投縣是否將比照六都，增設1位副縣長及1位副秘書長？許淑華表示南投縣幅員遼闊，無論開會、協調或下鄉跑行程經常分身乏術，立法院修法後，南投人事安排有更大調整空間，對縣政推動非常有幫助，不過人數及人選仍在思考。

