提升林口行車安全 文化一路完成LED路名標誌設置

【記者葉柏成／新北報導】新北市交通局鑑於林口地區因地形及氣候因素，清晨及夜間時段時常出現濃霧，影響行車視線與用路安全。為提升道路辨識度及降低交通事故風險，積極推動路名標誌照明改善，於去年優先完成林口區文化一路及重要聯外道路節點的LED內照式路名標誌設置，強化夜間與低能見度環境下的交通標誌導引功能，提升行車安全。

交通局專門委員林昭賢表示，去年已針對林口區事故風險較高及車流量較大的路段優先辦理改善作業，包含文化一路及多處重要聯外道路節點，共完成17處路口、41面內照式路名標誌設置。該標誌採用LED內照設計，可在霧氣、雨天及夜間環境中清楚顯示路名，有效提升駕駛人辨識度，降低迷航與急停、急轉等潛在危險行為。

廣告 廣告

他說，內照式路名標誌除提升能見度外，也具備節能、省電及耐用等優點，符合市府推動智慧交通與永續發展的政策方向。相關設置作業皆經過現場勘查與專業評估，確保標誌位置、亮度及視角均符合用路需求。

《圖說》LED路名標誌除提升能見度外，也具備節能、省電及耐用等優點。〈交通局提供〉

林昭賢指出，考量預算與施工量能，將採分期、分區方式逐年改善。後續將優先檢討文化二路及主要聯外道路，依據交通量、事故紀錄及實際使用需求，滾動式辦理內照式路名標誌增設，持續完善林口地區道路指引系統。

交通局強調，市府將持續傾聽民意，並透過精進交通設施，打造更安全、友善的用路環境，讓市民在各種天候條件下行車都能更加安全與安心。

《圖說》LED路名標誌除提升能見度外，也具備節能、省電及耐用等優點。〈交通局提供〉一

《圖說》林口區文化一路完成LED路名標誌設置。〈交通局提供〉二