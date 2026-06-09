提升查緝與通關效率 台北港軌道式貨櫃檢查儀啟用

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台北港儀檢站軌道式貨櫃檢查儀正式啟用，將可大幅縮短貨櫃查驗時間，提高通關效率，減少業者等待成本。（基隆關提供）

記者郭基生∕基隆報導

台北港儀檢站軌道式貨櫃檢查儀九日舉行揭牌正式啟用，基隆關指出，軌道式貨櫃檢查儀正式運作後，將可透過高效、非侵入式檢查設備，大幅縮短貨櫃查驗時間，提高通關效率，減少業者等待成本，兼顧邊境安全與物流順暢。

基隆關表示，台北港儀檢站於民國一百年設立，最初使用SMITHS機動式貨櫃檢查儀至一０八年，因使用年限已屆，且部分重要零組件損壞，於一０八年汰舊換機為第二代Rapiscan機動式貨櫃檢查儀，運作至一一四年六月停用，新儀檢站工程耗時四年二個月，今年五月底竣工，啟用後提升台北港查驗技術現代化，提供商民更優質服務。

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基隆關指出，新啟用的軌道式貨櫃檢查儀Eagle G60是一款高效能軌道式大型貨櫃Ｘ光檢查系統，專為穿透高密度貨櫃鐵皮及偵察偽裝或包覆夾藏貨物而設計，能有效協助海關進行非破壞性查驗及快速核判來貨情形，相較過去儀檢車，無須調度海關駕駛人力，專注於檢查，可提升查緝績效並提升服務品質。

新儀檢站設有與「軌道式儀檢」分流的專用「貨櫃放射性物質偵測儀車道」，因輻射偵檢與儀檢分流，偵檢輻射貨櫃車無須與待儀檢貨櫃車輛一同排隊等候，偵測儀具備高靈敏度、自動化偵測及即時警報等功能，可縮短貨櫃查驗時間，使海關關員無須前往貨櫃儲區逐櫃檢測，大幅增進輻射偵檢安全性。