提升檳癌防制健康識能！ 每2年定期口腔癌篩檢早治療





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】檳榔經國際癌症中心（IARC）證實為一級致癌物，不論有無添加紅白灰等配料，長期嚼用會造成口腔黏膜發炎與纖維化，最終可能癌化形成口腔癌。



檳榔危害致癌率飆123 倍！衛福部推動「123檳榔防制日」 擬立法強制篩檢



為降低檳榔對國民健康危害，衛福部於12月2日攜手檳癌防制聯盟舉辦記者會，邀請民間團體、專家學者及地方政府共同響應「123檳榔防制日」，提升國人檳榔對健康之危害意識，並研擬《檳榔健康危害防制法》，提醒有嚼檳、吸菸或飲酒的民眾，每2年定期接受口腔癌篩檢服務，以早期發現、早期治療。

根據衛福部113年死因統計顯示，口腔癌在十大癌症排名第6位，而在男性中，排名更高達第4位，而研究亦指出，有嚼檳榔者罹患口腔癌風險是一般人的28倍，若菸檳酒來者不拒，口腔癌罹患率更是一般人的123倍！



為達成健康台灣目標！衛福部研擬《檳榔防制法》 加強未成年、孕婦健康防護



為達成賴清德總統「2030年癌症標準化死亡率下降1/3」之健康台灣目標，衛福部持續推動各項檳榔防制及口腔癌防治策略，包括研擬《檳榔健康危害防制法》，強化對未成年人與孕婦之健康危害防制，並結合跨單位與跨部會資源，提升未成年人及高風險族群之健康識能，並增進篩檢服務及戒檳衛教之可近性，進而提升檳榔防制與口腔癌防治工作成效；惟檳榔涉及經濟、社會、文化等多重議題，仍有待各級政府、民間單位、學界共同努力及加強社會溝通，以維護國人健康。



此外，為鼓勵民眾以實際行動守護自己與家人健康，遠離檳榔及菸酒，並搭配定期口腔癌篩檢，以降低疾病風險。相關戒檳及口腔癌篩檢醫療機構資訊，請上衛福部口腔司網站查詢。



# 首圖來源／Freepik



