提升清淤效率帶動大龍門觀光 大嵙崁清淤輸送道路通車





桃園市長張善政22日出席「大嵙崁清淤輸送系統道路工程通車典禮暨漫步大龍門健走活動」時表示，大嵙崁清淤輸送系統道路完工通車，將有效分流清淤車輛，降低對既有省道交通與行車安全的衝擊，亦能讓鄉親及遊客飽覽大漢溪沿岸風光，進一步帶動龍潭與大溪地區的觀光發展。

張善政市長在市府水務局長劉振宇、龍潭區長鄧昱綵、大溪區長徐景揚陪同中與會，立法委員呂玉玲、邱若華、市議員李柏坊、徐玉樹、張秀菊、張肇良、經濟部水利署北區水資源分署長謝明昌、經濟部水利署第十河川分署長陳健豐、台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處長蘇啟昌等均到場參加。



桃園市長張善政於「大嵙崁清淤輸送系統道路工程通車典禮」中致詞。

張善政市長說，石門水庫是北臺灣、乃至於桃園最重要的水資源命脈，清淤作業對延長水庫壽命至關重要。大嵙崁清淤道路工程總經費約新臺幣26.19億元，由經濟部水利署全額補助，為中央與地方攜手推動重大公共建設的成功典範。工程歷時約三年，已於去(114)年底順利完工並完成驗收，今日正式通車後，清淤運輸車輛將不再行駛原有省道，除提升清淤效率，也兼顧交通安全與居民生活品質。

張善政指出，大嵙崁清淤道路除具備清淤運輸專用功能，亦同步規劃人行步道及自行車道，串聯台3線、台4線交通路網，並鄰近三坑生態公園，是市府推動「大龍門（大溪、龍潭、石門）」旅遊帶的重要節點，將為民眾、遊客提供一個安全便利兼具觀光功能的優質交通道路。



桃園市長張善政出席「漫步大龍門健走活動」。





水利署北區水資源分署長謝明昌表示，大嵙崁清淤輸送系統道路為阿姆坪防淤工程的重要一環。新道路啟用後，清淤運輸路線可縮短約5公里，不僅大幅提升清淤效率，也有助於節能減碳，對石門水庫活化及水資源管理具有長遠效益。

水務局說明，本工程除提供全國首見之水庫清淤專用運輸道路外，亦同步新設6公里保護工，滿足大漢溪左岸治理計畫所訂100年重現期防洪標準，並完成6座超高壓電塔遷移，改善瑞興國宅及崁津部落等水岸原住民聚落的居住安全。此外，工程亦首創將水庫淤泥與現地土方拌合為「淤泥拌合土」，用於保護工坡面填築，兼顧循環再利用與生態保育，展現工程技術與永續治理並進的成果。

大嵙崁清淤輸送系統道路工程通車。

