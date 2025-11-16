提升產業園區消防安全 經濟部要求光電案場落實防災計劃

針對近期外界關切產業園區水面型光電案場消防安全一節，經濟部十五日表示，經統計一○八年一月一日起至一一四年十一月六日止，彰濱產業園區火警事故計有三起為水面型光電設施火警（佔整體火警事故7.5%），均於第一時間內撲滅火勢，損害輕微。在地產業園區服務中心均依循產業園區工安通報及區域聯防組織等機制，協助防救災作業，於接獲火災事故消息後，即進行通報並掌握現場資訊，協助提供消防單位案場相關資訊及災害防救資源，積極落實安全管理。

經濟部產業園區管理局今(十六)日說明，針對今年十一月六日上午彰濱工業區崙尾東04案場發生電纜短路燃燒，事故場域已於第一時間已有先進行斷電隔離，並已迅速撲滅，無人員傷亡，經濟部已要求業者強化防護作為，包含電纜外增加蛇管及落實巡檢電纜狀態，降低再次發生之可能性。並要求光電業者提送災害防救業務計畫、加入產業園區區域聯防組織等方式，務求迅速掌握災害現場資訊、強化自身防救災能力，俾利配合消防單位救災作業。

為強化水面型太陽光電案場消防安全，彰濱產業園區服務中心已於今年十一月十日邀集能源署、彰化縣消防局及聯合再生工程公司召開會議，要求光電業者加強及檢討相關巡檢措施及預防機制，並精進緊急應變制度等作為。

經濟部對於裝置容量達20MW以上之太陽光電案場已請業者提報災防計畫，而該案之業者業已提送，有鑑火災造成疑慮議題，經濟部能源署將持續督促業者完善災防計畫。