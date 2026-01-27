提升疫情警戒層級，立百病毒列法定傳染病名單，未來確診須依法通報

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

印度西孟加拉邦疫情持續受到關注。根據當地官方最新通報，截至1月24日，該邦累積確診病例共5例，確診者皆為醫護人員，顯示疫情可能與醫療照護場域相關。西孟加拉邦衛生單位指出，目前已加強醫療院所感染管控措施，並持續追蹤隔離人員健康狀況，相關防疫作為仍在進行中，後續將視疫情發展滾動調整應對策略。

泰國目前尚未通報相關確診病例，但已提前啟動防疫應變機制。泰國衛生當局也已對外發布警示，提醒醫療機構與第一線人員提高警覺，密切留意疑似症狀個案，確保能及早發現、即時應變。相關單位強調，將持續關注印度疫情發展，並依風險評估結果，適時強化防疫措施，以維護國內公共衛生安全。

在台灣，衛福部預告修正「傳染病分類及第4類與第5類傳染病之防治措施」草案，新增立百病毒為第5類法定傳染病。

立百病毒 (Nipah Virus, NiV)為副黏液病毒科（Paramyxoviridae），亨尼帕病毒屬（Henipavirus）。目前立百病毒可分為兩大病毒株，分別為馬來西亞株（NiV-Malaysia, NiV-M）與孟加拉株（NiV-Bangladesh, NiV-B）。世界衛生組織（WHO）指出，目前尚無核准之特效治療藥物或疫苗，且疾病嚴重度高，評估孟加拉、印度及鄰近地區仍有持續發生風險，惟全球風險仍屬低度。台灣迄今無確定病例。

傳染方式

根據疾病管制署的資料，立百病毒傳染方式主要分為動物傳人、食物傳播以及人傳人三類。

一、立百病毒可藉由果蝠(狐蝠屬)及豬隻傳染給人類，人類大多數是直接接觸生病豬隻或經由呼吸道飛沫、接觸生病動物之口鼻分泌物或其組織所感染。



二、食用到受感染果蝠(狐蝠屬)尿液或唾液污染的水果或生椰棗汁等，也可能導致感染。



三、有限的人與人之間的傳播。家人、照護者、社區接觸者及醫療人員若近距離接觸患者的體液、分泌物或排泄物，均可能受到感染。

臨床症狀

立百病毒感染症臨床症狀差異大，可從無症狀感染到急性呼吸道疾病或致命性腦炎。初期（約發病後3至14日內）常出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、嘔吐與喉嚨痛等非特異性症狀，隨後可能進展為頭暈、嗜睡、意識改變及其他顯示急性腦炎的神經學徵象。部分個案可出現肺炎與嚴重呼吸系統併發症，如急性呼吸窘迫症候群（acute respiratory distress syndrome, ARDS）。在重症個案中，常見腦炎與癲癇發作，病情可於24至48小時內迅速惡化並導致昏迷。

預防方法

一、如前往流行疫情區域，應維持良好個人衛生習慣，避免接觸蝙蝠與豬隻，尤其是生病或死亡的動物，同時，應避免進入蝙蝠棲息區域或接觸可能被其排泄物污染的環境與物品。應避免飲用生椰棗汁及食用掉落地面的水果，水果食用前應澈底清洗與去皮。



二、接觸動物時應採取適當防護措施，如戴手套、口罩及工作服等，尤其是處理生病的動物或其身體組織時；接觸後使用肥皂洗手或其他暴露部位。



三、避免直接接觸病人之血液、分泌物或排泄物（如唾液、尿液、嘔吐物等）。如需照顧病人應依醫療照護處置項目，採取標準防護措施、接觸傳染、飛沫傳染及空氣傳染防護措施，且穿戴適當的個人防護裝備。

（資料來源:疾管署，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

