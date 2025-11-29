提升社會向上能量 台中樂成宮頒發旱溪媽祖獎助學金 計726名學生受惠

財團法人台中樂成宮今29日頒發第十一屆旱溪媽祖獎助學金，為社會大眾貢獻心力。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】2025財團法人台中樂成宮（旱溪媽祖廟）今（29）日於廟埕廣場頒發114年(113學年)「第十一屆旱溪媽祖獎助學金」，董事長何敏誠強調，樂成宮秉持媽祖「慈悲、博愛、濟世」之宗旨，以禪揚聖德、宣化教義，樂成宮香客眾多，資源來自四面八方，廟方認為取之於社會，亦要用之於社會，信眾無私的奉獻，廟方將這份愛心奉獻出去，為信眾廣積陰德，「媽祖鼓勵學生用功唸書、努力向學」期盼未來能看到諸位學子在各行各業發光發熱，並為社會大眾貢獻心力。今年度發出獎助學金計205萬6,000元，共計726名學生受惠。

台中樂成宮董事長何敏誠致詞。（圖/記者廖妙茜拍攝）

董事長何敏誠表示，旱溪媽祖獎助學金已持續發放第十一年，除去第七屆因疫情嚴峻無法辦理之外，十一年累計已有5,602名學生受惠，發出的總金額將近1,505萬3,000元，旱溪媽祖獎助學金申請資格，凡設籍於台中市東區（旱溪、樂成、泉源、干城、東英、東信、東門、十甲、東南、東勢、合作、富台、富仁、振興、東興、東橋、新庄）等十七里內達六個月以上，就讀國中、高中職、大專院校的學生，以及國小學童，名額沒有上限，只要達到台中樂成宮旱溪媽祖獎助學金申請辦法所規定的門檻即可申請，國小學童部分，則是由東區各國小推薦每班二人受獎。

今年度發出獎助學金計205萬6,000元，共計726名學生受惠。（圖/記者廖妙茜拍攝）

今天由數位發展局 局長林谷隆代表盧市長攜同教育局 局長蔣偉民、交通局 局長葉昭甫、東區公所吳忠聖區長、議員林霈涵、李中和各級民意代表助理等及樂業國小 校長鄭麗娟、台中國小校長 吴宛玫、東峰國中校長 曹瓊華、成功國小校長 余益興、大智國小校長 楊雅娟等蒞臨頒獎會場指導勉勵。

樂成宮獎學金小組召集人常務董事莊錦聰表示，旱溪媽祖獎助學金分成三種，低收入戶的大專院校、高中職、國中學生，每人各為7,000、6,000、5,000元，中低收入戶各為6,000、5,000、4,000元，一般家庭各為5,000、4,000、3,000元，國小學童不分種類，都是1,000元，除媽祖鼓勵學生用功讀書，更可減輕父母經濟壓力之外，更重要的是只求學生能培養感恩回饋的理念，未來能秉持善念，時刻抱持感恩之心，懂得惜福及飲水思源的道理，學有所成，延續社會各界的愛心及善心，持續回饋社會並幫助更多的弱勢學生。

董事長何敏誠也鼓勵說明，頒發旱溪媽祖獎助學金，希望藉此鼓勵莘莘學子認真向學的風氣。（圖/記者廖妙茜拍攝）

董事長何敏誠也鼓勵說明，頒發旱溪媽祖獎助學金，3、5千元對許多人或許沒什麼，但對少數人卻很重要；希望藉此鼓勵莘莘學子認真向學的風氣，也期勉學生在獲得獎助學金的同時，感恩回饋的理念也隨之內化。如有符合申請要件之學子，請於每年8月下旬起至9月上旬止，注意訊息檢附相關文件向本法人提出申請，避免逾申請期限，錯失媽祖獎勵學子的好意。