提升缺藥應變能力 政院院會明擬通過修法增加藥品彈性

為使藥物供應不致斷鏈，提升缺藥應變能力，衛生福利部擬具《藥事法》及《藥害救濟法》部份條文修正草案，擬於明(4)日行政院院會中討論通過，除了目前必要藥品清單外，對於缺乏的藥品如有供應不足時將可專案進口。行政院政務委員陳時中今(12/3)日表示，修法目的是增加需要的藥品品項彈性，只要符合民眾、社會的需求，在供應不足時就有法律依據可以專案進口。

陳時中說，之前發生過生理食鹽水突然發生斷鏈，因為生理食鹽水未列入必要藥品清單中，而且過去從來沒想過會出現斷鏈的情況，為了將必要的藥品可以掌握得更清楚，研擬修改《藥事法》及《藥害救濟法》部份條文，一旦藥品供應量發生不足的時候，就變成是必要藥品的缺乏，可以專案進口，而且未來也會定期來檢視，並以智慧物流的方式來管理。

他強調，現行必要藥品通報制度要求廠商在停產或缺貨前6個月回報，但實務上仍無法提前掌握供應風險；另外，藥品若遇不可抗力因素導致短缺或斷貨，要求30日前通報，資訊落差過大。過去曾發生過生理食鹽水供應斷鏈事件，加上許多藥品並未列在必要藥品清單，但缺貨時造成醫療衝擊，顯示制度需予檢討。

他表示，修法目的是因為當民眾和社會欠缺時可以專案進口，來增加藥品品項的彈性，而專案進口依然要依循既有的審查辦法進行審查。

