提升老舊大樓消防安全 竹市落實「消防公安345」政策





新竹市政府「消防公安345」114年度管制會議日前召開，由秘書長張治祥主持。市府表示，「消防公安345」自113年6月由市長高虹安推動以來，隨著各項工作重點逐步確立，會議頻率從初期每月兩次調整為每月一次，去年共召開九次。114年起調整為每季一次，此次為第四次召開，由消防局及都發處針對各項工作進度進行檢討，消防局並於會中報告創新作為具體成果，包含全國首創補助老舊大樓火警及廣播維修經費及強化高層集合住宅防災常識，為市民打造更加安全的生活環境。

張治祥秘書長指出，香港宏福苑社區於114年11月26日發生重大火災事故，迄今至少160人死亡，包括1名殉職的消防員，另有79人受傷與6人失蹤，引起全球震驚，也再次提醒社會高度重視高層集合住宅的消防與公共安全議題。竹市雖僅約104平方公里，卻列管多達201棟高層建築物，密度相當高；其中鄰近新竹科學園區的關埔地區，更是高層集合住宅集中發展的區域。為強化城市消防與公共安全，「消防公安345」政策針對高層集合住宅的原檢修申報複查制度，於113年7月起從「1年內完成專業性複查」大幅縮短為「30日內完成複查」，並由消防局每月召開安檢會議，確實落實管考機制。

消防局長李世恭指出，根據《消防法》第6條規定，住戶有設置並維護消防安全設備的責任。此次補助計畫針對84年6月27日以前取得使用執照、樓層在六樓以上的老舊大樓，並需符合特定資格條件，包括已依《公寓大廈管理條例》完成管理組織核備，以及完成消防安全設備檢修申報。針對檢修申報中所列的設備缺失，除市府補助項目滅火器、火警自動警報設備及緊急廣播設備外，其餘消防設備的缺失部分，社區仍須與合格的消防廠商簽訂工程契約進行修繕，114年共計補助13處老舊大樓改善消防安全設備缺失，補助金額達364萬，有效提升老舊大樓消防安全。

消防局說明，為強化高層建築消防防災量能，去年首次辦理3梯次「高層建築物防災中心服勤人員訓練」，今年8月亦完成第1梯次訓練，兩年合計共4梯次、60個社區、232名人員參訓。更規劃於今(115)年初辦理13場次高層集合住宅防災宣導，透過系統化的訓練課程，提升社區在災害發生時的應變能力，展現市府守護高層建築消防安全的決心與信心。

都發處說明，竹市高層建築物已於去年全面完成建築物公共安全檢查申報。為強化公安申報管理，市府建置「建築公安檢查案件稽催及裁罰管理系統」，透過數位科技提升施政效率，展現市府落實建築公安的決心。此外，為加強竹市公寓大廈的管理維護與居住安全，市府同步設立LINE官方帳號「享寓竹塹」，推廣相關法令與政策，目前已吸引超過500人加入。

都發處指出，自112年度起市府即有委託專業團隊輔導社區成立管理組織，並促進其正常運作。113年度協助50處管理組織作業，訪視105處尚未成立管理組織的公寓大廈，並在社區現場舉辦38場說明會，輔導34個社區成立並報備公寓大廈管理組織；而114年度更協助50處管理組織作業，訪視120處尚未成立管理組織的公寓大廈，並在社區現場舉辦42場說明會，輔導41個社區成立並報備公寓大廈管理組織。

