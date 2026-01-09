提升職涯軟實力 技高68校SEL融入教學

職場SEL特優教案獲選學校（花蓮高商、屏東高工、臺南高商）團隊合影。（圖：教育部提供）

教育部國教署推動高職優質化輔助方案，其中「職場社會情緒學習（SEL）融入教學實施計畫」於一一四學年度全面開展，共計六十八所技術型高中積極投入，攜手打造全國首見、跨群科的SEL教學實驗場域。透過系統性的教學設計與跨域協作，協助技高教師引領學生，從校園走向職場前，培養「自我覺察」、「自我管理」、「社會覺察」、「人際關係」與「負責任的決定」等核心職場社會情緒學習能力，深化職涯適應力與未來競爭力。

計畫採雙軌推動模式，其中十五所核心協作學校，每月赴國立臺灣師範大學參與實體協作會議，歷經五階段密集培訓與實戰演練，針對十五群科職場情境進行危機轉化與任務設計，研發出具備職場應用性與素養導向的教案及教材。其餘五十三校則透過線上增能與同步課程進行研發與精進，打破地域與資源限制，讓創新教學理念普及全臺。

計畫課程設計亦強調「跨域統整」的精神，由一般科目與專業科目教師共同合作。一般科目涵蓋綜合活動領域中的「生命教育」、「生涯規劃」、「家政」課程，並融合議題教育中，如「品德教育」、「生命教育」與「生涯規劃」等核心內容；專業科目則包括技術型高中十五群科，結合職場情境模擬與學生實作經驗，形成完整的職場SEL學習歷程。

計畫亮點機制之一，是結合「種子教師觀課陪伴制度」與「課程共備機制」，每校至少舉辦一次公開授課，由技職教育專家學者及SEL種子教師進行入校觀課與回饋；另首創「線上教案發表會」與「全國實體教學成果動靜展」，共二十四校報名參與，選出五所績優學校進行動態教案簡報，並由與會的四百多位技高師長票選出「特優教案三名」與「優勝兩名」，展現SEL教學的創新能量與現場實踐力。

此外，計畫強調「跨域教師專業社群」的深化合作，每校由職業類科教師與輔導教師共同組成跨領域的職場SEL教師社群，協同設計可自然融入專業課程的職場SEL教案。無論是CNC銑床操作課程中導入自我覺察任務模擬、觀光客服的危機處理實境演練，或餐旅服務課程，以角色扮演強化人際互動能力，皆展現技高教師創新教學的實力與熱情。