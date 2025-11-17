提升肉品安全！縣長鍾東錦喊話中央：支持肉品市場改建

苗栗肉品市場自民國73年成立至今，為苗栗的肉品供應基地，更是國內黑毛豬最大拍賣市場，是北部地區黑毛豬重要供應市場之一。（謝明俊攝）

苗栗縣籍立委陳超明17日邀集農業部及經濟部官員，赴苗栗縣視察苗栗肉品市場改建案、通霄鎮中油鐵砧山碳封存場工程，以及苑裡鎮農糧產品冷鍊物流中心等案。其中農糧產品物流冷鍊中心規畫總經費為6億4千萬元，農業部農糧署已同意補助建置。至於肉品市場部分，農業部次長胡忠一建議再評估後提出，苗栗縣長鍾東錦則以提升肉品安全，希望中央全力支持。

苗栗肉品市場代理總經理林澄清報告指出，苗栗肉品市場自民國73年成立至今，為苗栗的肉品供應基地，更是國內黑毛豬最大拍賣市場，是北部地區黑毛豬重要供應市場之一，近5年平均交易量達19萬頭豬隻，但因屠宰設施使用年限久遠，各項設備老舊，冷藏空間不足，污水處理系統亦亟需升級，已難以符合現代化屠宰及食品安全標準。

苗栗縣長鍾東錦（右）期望農業部全力支持肉品市場改建。（謝明俊攝）

農業部次長胡忠一（左二）建議再評估後提出，苗栗縣長鍾東錦（右）期望農業部全力支持肉品市場改建。（謝明俊攝）

農糧產品物流冷鍊中心規畫總經費為6億4千萬元，農業部農糧署已同意補助建置。（謝明俊攝）

林澄清說明，肉品市場提出改建方案及經費需求，預估改建所需經費約新台幣6.6億元，主要用於屠宰線更新、冷鏈倉儲與冷藏庫擴建、污水處理系統升級、提升拍賣效率與食品安全等設備。規畫施工期程將利用市場東側閒置空間興建新的拍賣市場、暫存場及分割場等設施，待完工後，再將舊有辦公室、拍賣市場等舊建築拆除改建，以維持肉品市場持續運作，供應全縣民眾豬肉來源。

農業部政次胡忠一在聽完簡報後提出建議，由於目前農業部權限核准補助改建經費上限為3成，所需總預算6．7億中，農業部只能補助約2億左右，縣府需自籌4億7千萬元左右，改建後是否符合效益，請縣府再做研究，如果縣府認為真的需要拆除重建，農業部願意支持。

鍾東錦表示，苗栗擁有優質畜產品，透過改建肉品市場，不僅能加強屠宰衛生，推動屠宰現代化及冷鏈升級，更能提升肉品的保存品質，改善國產豬肉整體新鮮度，有效延長生鮮豬肉保存期限，進而保障民眾食用安全。縣府將全力爭取中央補助，確保改建計畫順利推動。

