提升育兒信心 宜蘭蘇澳生育補助每胎加碼至2萬元

（中央社記者沈如峰宜蘭縣30日電）宜蘭縣蘇澳鎮公所今天表示，面對少子化時代，今年鎮民的生育津貼每胎由新台幣1萬元增至2萬元，且不限胎數，希望提升鎮民育兒信心、減輕家庭負擔。

宜蘭縣政府提供婦女生育津貼，今年起每胎可領2萬元，加上產檢交通費3000元，每胎最高可領2萬3000元，縣內各鄉鎮市也另推額外生育獎勵金，成為父母育兒一大助力。

蘇澳鎮公所指出，凡父母任何一方設籍蘇澳鎮滿1年以上，每胎生育補助由原本的1萬元提高至2萬元，且不限胎數，期盼透過實質補貼、優化育兒環境、鼓勵年輕人在蘇澳安心成家。（編輯：張銘坤）1150130