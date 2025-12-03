提升藥物國產化 政院院會明擬通過「國家藥物韌性發展計畫」

行政院政委陳時中概要說明「國家藥物韌性發展計畫」。楊文琪攝



為提升藥品自主化，行政院院會明(12/4)日擬將討論通過「國家藥物韌性發展計畫」，政務委員陳時中今(12/3)日表示，台灣藥物供應鏈長期仰賴進口，自給比例偏低，必須提升自主性，建立更具韌性的供應鏈，避免國際情勢變動時影響民眾用藥，從明(2026)年起將啟動5年期計劃推動我國藥物國產化供應鏈。

陳時中指出，過去藥品全球化程度高，藥品買賣很自由，各國可以最有效率的方式採購，但在發生疫情和近年地緣政治，國際政經情勢變化供應風險升高，若供應鏈不夠可靠的話，一旦斷鏈將造成重大損害。

廣告 廣告

他表示，根據統計，目前台灣原料藥自製率僅 16.8%，主要進口來源為中國大陸（約 28%）、印度（約 26%）及日本（約 10%）。因原料仰賴他國，國產藥品採用國產原料的比例也偏低，僅有 15.4%，遠低於日本的45%、美國38%和歐盟35%。

至於必要藥品部分，進口比例更達 64%。陳時中認為，一旦國際供應異常，國內恐出現用藥不足情況，尤其抗生素、抗癌藥等必要藥物仍依賴進口，台灣仍大量進口日本原料藥，顯示品質考量與供應安全仍具有必要性。

為提升國家藥物韌性，陳時中指出，「國家藥物韌性發展計畫」有6大目標，包括：第一、原料藥國產化，第二、學名藥國際化，第三、生物製劑自主化，第四、合一藥在地化生產，第五、強化關鍵醫材掌握，第六、建立國家級儲備物流中心。

陳時中說，計劃內容牽涉研發補助、租稅優惠、健保政策調整等，細部項目仍在選題中，衛福部、健保署、經濟部等將共同投入。他指出，計畫中也納入協助國產藥廠的措施，包含研發支持、法規精進、健保制度調整等，讓業者看得到未來。

更多太報報導

罕病藥1針1億惹議！中研院士：新藥技術可能成為「巴金森症」新療法先鋒

「一針1億」罕藥技轉美國背後原因揭曉！台大醫曝研發「真心酸」

救命一針要價近1億！台灣史上最貴藥物納入健保 首年13人受惠