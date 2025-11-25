提升行車安全 隔熱紙透光率新規 115年上路

由於我國地理環境及天候條件，民眾在用車時多會考量隔熱、阻隔紫外線與降低眩光等需求，因此除少部分車輛外，大多數車主都會在車窗黏貼隔熱紙；然而，仍有許多車主對隔熱紙的選購方式不甚了解，易因誤選不適當的可見光透過率產品，而影響行車視線與安全。(見圖)

高市所旗山監理站今(廿五)日說明，隔熱紙可見光透過率之建議標準如下：一、一般車輛：1.前擋風玻璃：建議70％以上；2.前側窗（A～B柱間）：建議40％以上；3.後側窗（B～C柱間）：不限制；4.後擋（後窗）：不限制。二、計程車：1.前擋風玻璃：建議70％以上；2.前側窗（A～B柱間）：建議40％以上；3.後側窗（B～C柱間）：建議40％以上；4.後擋（後窗）：建議40％以上。

此外，前擋風玻璃自邊框上緣起十五公分範圍內之黏貼皆可，但不得遮蔽行車視野輔助設備、主動安全或被動安全防護系統。

旗山監理站表示，為強化行車安全，交通部將自一一五年起新出廠車輛開始實施隔熱紙強制納管，實施期程將另行公告；為協助車主確認所選擇之隔熱紙產品是否符合規定，現已制定相關使用指引供民眾參考，亦可提前因應未來法規修正。建議車主可至監理服務網「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙」專區查詢，以確保選用之產品符合規範。